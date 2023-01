Da carne barrosã aos cogumelos, João Rodrigues serviu a cultura transmontana em Boticas

A neve já tinha derretido em Vilarinho Seco, Boticas, quando o chef João Rodrigues acendeu a brasa para grelhar as primeiras costeletas de vaca barrosã. Nos dias anteriores, uma espessa camada branca de gelo tinha coberto parte dos pastos verdes e dos tectos das casas de pedra que formam essa pequena e idílica aldeia localizada no sopé da serra de Alturas do Barroso, em Trás-os-Montes, a província montanhosa do Nordeste de Portugal.