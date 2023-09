Oprah e The Rock doam dez milhões e criam fundo para apoiar os desalojados de Maui

Oprah e The Rock acabam de criar um fundo que vai ajudar os que foram vítimas dos incêndios florestais que assolaram Maui, no Havai. O objectivo é fazer pagamentos mensais a quem viu a vida quase destruída pelas chamas. Os fogos arruinaram mais de 2200 edifícios e contam-se 115 vítimas mortais até agora.

O People’s Fund of Maui (Fundo das Pessoas de Maui, em português) almeja entregar prestações de 1200 dólares a "milhares" de vítimas dos incêndios que afectaram a ilha durante o mês de Agosto. Para iniciar a angariação de fundos, a apresentadora de talk shows norte-americana e o actor Dwayne Johnson, conhecido por The Rock, doaram dez milhões de dólares e estão a pedir ao público que contribua também.

O fundo destina-se a quem perdeu as casas em Lahaina, outrora a capital real do Havai, em Kula e Maui. A inscrição para receber o apoio está aberta a todos os proprietários e arrendatários — excepto os senhorios que não viviam nas casas destruídas.

“A colaborar de forma próxima com um comité consultivo e com o apoio da comunidade local, este novo fundo vai servir como uma ponte para dar dinheiro directamente às famílias afectadas, para que possam determinar como melhor usá-lo”, explica Oprah, num vídeo, partilhado no Instagram, onde surge ao lado de The Rock. Esse é o elemento diferenciador este projecto: dar oportunidade às pessoas de “tomarem decisões” e determinarem “o que a sua família precisa”.

“Mesmo nos momentos mais difíceis, as pessoas de Maui unem-se e levantam-se — é o que nos torna mais fortes”, sublinha Dwayne Johnson. O actor, que se tornou conhecido por ter começado a sua carreira nos campeonatos de luta livre, viveu naquela ilha do Havai em criança. Já Oprah vive parte do ano no arquipélago e foi das primeiras celebridades a falar da causa.

Até agora, os residentes só tinham sido ajudados financeiramente pela Agência Federal para a Gestão de Emergência (Fema, na sigla original), que disponibilizou 700 dólares iniciais. Contudo, queixaram-se, o valor era insuficiente para ajudar na recuperação a longo prazo.

Foto Maui por vista aérea VINCE CARTER/Reuters

Numa primeira fase, Oprah distribuiu almofadas, fraldas e frascos de champô às pessoas alojadas temporariamente no War Memorial Stadium, em Maui. Outras figuras públicas, como o ex-Presidente, Barack Obama, ou o músico Mick Fleetwood, também se disponibilizaram para ajudar e apelaram à doação de fundos.

Há outras celebridades que têm uma segunda casa na ilha como o fundador da Amazon, Jeff Bezos; o realizador e actor Clint Eastwood, o cantor Steven Tyler ou o actor Owen Wilson. O empresário, fundador da tecnológica Oracle Corporation, Larry Ellison é proprietário de quase toda a ilha de Lanai, que fica perto da cidade de Lahaina. Também Mark Zuckerberg tem uma casa na ilha de Kauai.