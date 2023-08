Incêndios em Maui matam 36 pessoas, o “apocalipse” atinge o paraíso havaiano

Os incêndios florestais provocados pelos ventos do furacão Dora mataram pelo menos 36 pessoas e devastaram grande parte da cidade turística de Lahaina, na ilha havaiana de Maui, na quarta-feira, obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casa, tendo algumas fugido para o oceano para escapar ao fumo e às chamas. As informações anteriores falavam em pelo menos seis vítimas mortais, mas os dados actualizados esta quinta-feira de amanhã apontam para 36 mortes.

Vários bairros foram totalmente queimados e o lado ocidental da ilha ficou praticamente isolado, com apenas uma auto-estrada aberta, enquanto as autoridades relatavam a devastação generalizada de Lahaina, do seu porto e das zonas circundantes.

Cerca de 271 estruturas foram danificadas ou destruídas, informou o Honolulu Star-Advertiser, citando relatórios oficiais de sobrevoos efectuados pela Patrulha Aérea Civil dos EUA e pelos Bombeiros de Maui.

"Acabámos de ter o pior desastre que alguma vez vi. Toda a cidade de Lahaina está completamente queimada. É como um apocalipse", disse Mason Jarvi, morador de Lahaina, que escapou da cidade.

Jarvi mostrou à Reuters fotografias que tirou da destruição de cor cinza ao longo da orla de Lahaina. Usando calções, mostrou também bolhas na coxa que disse ter sofrido ao atravessar as chamas na sua bicicleta eléctrica para salvar o seu cão.

Um vídeo aéreo mostrava colunas de fumo a subir de quarteirão em quarteirão de Lahaina, o maior destino turístico de Maui e sede de vários grandes hotéis. "É como se uma área tivesse sido bombardeada. É como uma zona de guerra", disse o piloto de helicóptero Richard Olsten, segundo o Hawaii News Now.

Com os bombeiros a combater três grandes incêndios, a parte ocidental de Maui foi fechada a todos, excepto aos trabalhadores de emergência e as pessoas que estavam a sair das suas casas.

Os incêndios, que começaram na noite de terça-feira, também queimaram partes da Ilha Grande do Havai. O Estado informou que arderam milhares de hectares.

Pelo menos 4000 turistas estavam a tentar sair do Oeste de Maui, disse Ed Sniffen do Departamento de Transportes do Havai. Embora 16 estradas estivessem fechadas, o aeroporto de Maui estava a funcionar em pleno e as companhias aéreas estavam a baixar as tarifas e a oferecer isenções para tirar as pessoas da ilha, disse Sniffen.

As pesssoas em pânico publicaram imagens nas redes sociais que mostravam nuvens de fumo a pairar sobre praias entre as palmeiras.

"Fui o último a sair do cais quando a tempestade de fogo atravessou as figueiras-de-bengala e levou tudo com ela. Corri e ajudei toda a gente que pude pelo caminho", disse Dustin Johnson, que estava no porto de Lahaina a trabalhar para uma empresa de barcos charter que oferece passeios de duas horas.

Algumas pessoas foram forçadas a saltar para o Oceano Pacífico para escapar ao fumo e ao fogo, o que levou a Guarda Costeira dos EUA a resgatá-las, de acordo com um comunicado de imprensa do condado de Maui. As autoridades disseram ainda que estavam a investigar relatos de testemunhas de pessoas que podem ter ficado presas nos seus carros.

"Os habitantes locais perderam tudo. Perderam a sua casa. Perderam os seus animais. É devastador", disse Jimmy Tokioka, director do Departamento de Negócios, Desenvolvimento Económico e Turismo do Estado.

Pelo menos 20 pessoas sofreram queimaduras graves e foram transportadas por via aérea para Oahu, informou o Hawaii News Now, citando funcionários.

Os esforços de evacuação foram dificultados pelos cortes de energia e pela interrupção do serviço de telemóveis, uma vez que a comunicação com a zona ocidental de Maui só estava disponível via satélite, disse a vice-governadora Sylvia Luke. "Temos abrigos que estão a abarrotar. Temos recursos que estão a ser sobrecarregados", disse Luke.

A situação no Havai recordou cenas de devastação noutras partes do mundo este Verão, quando os incêndios florestais provocados por um calor recorde forçaram a evacuação de dezenas de milhares de pessoas na Grécia, Espanha, Portugal e outras partes da Europa, e ainda na região ocidental do Canadá.

As alterações climáticas provocadas pelo homem, impulsionadas pela utilização de combustíveis fósseis, estão a aumentar a frequência e a intensidade destes fenómenos meteorológicos extremos, afirmam os cientistas, que há muito alertam para a necessidade de os responsáveis governamentais reduzirem as emissões para evitar uma catástrofe climática.

A Casa Branca emitiu uma mensagem de condolências do Presidente Joe Biden, que elogiou o trabalho dos bombeiros e ordenou que "todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudassem na resposta".

A Guarda Nacional, a Marinha dos EUA, os Fuzileiros Navais e a Guarda Costeira foram mobilizados, enquanto o Departamento de Transportes dos EUA ajudou nos esforços de evacuação, disse Biden.

Deanne Criswell, administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, disse que a assistência dos EUA já havia sido autorizada.

A causa dos incêndios em Maui ainda não foi determinada, mas o Serviço Nacional de Meteorologia disse que os incêndios foram alimentados por uma mistura de vegetação seca, ventos fortes e baixa humidade.

As autoridades disseram que os ventos do furacão Dora atiçaram as chamas em todo o estado. A tempestade estava a cerca de 860 milhas (1380 km) a sudoeste de Honolulu a partir das 11 horas locais (22h em Lisboa), informou o Centro Nacional de Furacões.