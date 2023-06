Vulcões das Filipinas e do Havai entram em erupção. Estas são as imagens

A erupção do Mayon, um dos vulcões mais activos das Filipinas, obrigou à evacuação de várias cidades. No Havai, o Kilauea também está em erupção, mas a lava mantém-se contida na cratera.

O vulcão Mayon, nas Filipinas, entrou em erupção neste último domingo e obrigou a que mais de 20 mil pessoas já tivessem deixado as suas casas à volta da cratera, principalmente em zonas rurais pobres. Também no Havai o vulcão Kilauea entrou erupção, na semana passada, originando imagens espectaculares do fenómeno, que, no entanto, ao contrário das Filipinas, se mantém contido na zona do cume.

Localizado na província de Albay, o Mayon é um dos 24 vulcões mais activos das Filipinas, país que se situa no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde os sismos e a actividade vulcânica são bastante frequentes e fortes. O vulcão Mayon, recorda a agência de notícias Reuters, já entrou em erupção mais de 50 vezes nos últimos 400 anos.

Este vulcão que se eleva a 2462 metros de altitude é um grande motivo de atracção turística por ter um cume com uma forma cónica quase perfeita. À volta do vulcão Mayon, não há grandes indústrias e a agricultura praticada na região é sobretudo de subsistência.

Com a entrada em erupção do vulcão, que começou a lançar cinzas e lava, foi declarado o estado de calamidade na província de Albay. Habitantes de povoações e cidades como, entre outras, Camalig, Ligao City, Daraga, Guinobatan, Malilipot e Tabaco City tiveram agora de sair de casa.

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas informava, num comunicado do início de Junho, que o vulcão Mayon estava a dar sinais de actividade. “Desde a última semana de Abril de 2023, a monitorização visual e com câmaras da cratera no cume revelou um aumento da queda de rochas do cume do vulcão Mayon”, escrevia a 5 de Junho o instituto filipino.

E no Havai...

Depois de ter entrado em erupção em Janeiro, o Kilauea voltou agora, a 7 de Junho, a fazer prova de vida, tal como indicam os Serviços Geológicos dos Estados Unidos.

Foto O Kilauea é um dos vulcões mais activos do mundo Reuters

Ao contrário do que se passa nas Filipinas, os Serviços Geológicos norte-americanos não antevêem grande risco para a população e as infra-estruturas com a entrada em erupção deste vulcão. Espera-se que a erupção do Kilauea, um dos vulcões mais activos do mundo, continue nos próximos tempos, mas com o fluxo de lava a manter-se confinado tanto à volta da cratera como do cume do vulcão.