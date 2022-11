O maior vulcão activo do mundo (no Havai) acordou ao fim de 38 anos

Este vulcão do Havai não entrava em actividade desde 1984. Em quase 180 anos, já tinha antes acordado 33 vezes. Veja as imagens da nova erupção.

No Havai, o cume do Mauna Loa, o maior vulcão activo da Terra, entrou em erupção pelas 23h30 locais de domingo (9h30 de segunda-feira em Portugal continental), ao fim de 38 anos de dormência, anunciaram os Serviços Geológicos dos Estados Unidos.

“Neste momento, as escoadas de lava estão contidas no cume e não estão a ameaçar as comunidades na parte de baixo da encosta”, referia a notificação relativa à erupção do Mauna Loa. Ainda assim, os Serviços Geológicos dos Estados Unidos alertaram os residentes para a possibilidade de gases e cinzas vulcânicas e a Agência de Gestão de Emergências do Havai já abriu, por precaução, dois abrigos na ilha, embora enfatize que não há sinais de que a lava vá ameaçar as áreas habitadas. Não há ordens de evacuação neste momento.

No entanto, tendo por base erupções anteriores, a notificação chamava a atenção para o facto de as fases iniciais de uma erupção deste vulcão poderem ser muito dinâmicas e que a localização e o avanço das escoadas de lava podiam mudar muito rapidamente. O nível de alerta do vulcão já tinha passado, entretanto, de “amarelo” para “vermelho”.

Foto A equipa do Observatório de Vulcões do Havai esteve no cume do Mauna Loa, onde esta fotografia foi tirada a 28 de Novembro USGS

O Observatório de Vulcões do Havai (HVO, na sigla em inglês), dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos (USGS), já fez um reconhecimento aéreo para avaliar os riscos e elaborar uma descrição mais pormenorizada da erupção. Mais de uma dezena de sismos com mais de 2,5 graus já tinham sido registados esta segunda-feira de manhã, tendo um deles chegado aos 4,2 graus.

Registos históricos desde 1843

O Mauna Loa ocupa mais de metade da Ilha do Havai, que é a maior do arquipélago, elevando-se a 4170 metros acima do oceano Pacífico. “Mas a parte submarina do vulcão desce outros 5000 metros adicionais até ao fundo do mar, que por sua vez sofre uma depressão de outros 8000 metros pela massa enorme do Mauna Loa. Por isso, desde a sua base até ao cume, o Mauna Loa tem mais de 17.000 metros de altura.”

Foto A erupção do Mauna Loa em Março de 1984 USGS/Reuters

A última erupção ocorreu em Março e Abril de 1984. “O Mauna Loa está entre os vulcões mais activos da Terra, tendo entrado em erupção 33 vezes desde a erupção histórica de 1843, muito bem documentada”, sublinha-se no site dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos. “Já produziu escoadas de basalto bastante grandes e volumosas, que, desde 1868, atingiram o oceano oito vezes. Na última erupção, de 1984, a lava ficou a 7,2 quilómetros de Hilo, o maior centro populacional da ilha.”