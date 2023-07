Alterações climáticas têm papel “avassalador” nas ondas de calor de Julho, conclui estudo

As alterações climáticas induzidas pelo homem desempenharam um papel "absolutamente avassalador" nas ondas de calor extremas que varreram a América do Norte, Europa e China este mês, de acordo com uma avaliação de cientistas publicada esta terça-feira.

Ao longo de Julho, as condições climáticas extremas causaram estragos em todo o planeta, com temperaturas batendo recordes na China, nos Estados Unidos e no sul da Europa, provocando incêndios florestais, escassez de água e um aumento nos internamentos hospitalares de pessoas afectadas pelo calor extremo.

No fim-de-semana, foram evacuados vários locais da ilha grega de Rodes ocupados por milhares de turistas para escapar dos incêndios florestais causados por uma onda de calor recorde.

Sem as alterações climáticas induzidas pelo homem, os acontecimentos deste mês teriam sido "extremamente raros", de acordo com um estudo da World Weather Attribution, uma equipa global de cientistas que examinou o papel desempenhado pelas alterações climáticas em condições meteorológicas extremas.

"As temperaturas europeias e norte-americanas teriam sido virtualmente impossíveis sem os efeitos das alterações climáticas", disse Izidine Pinto, do Instituto Real de Meteorologia dos Países Baixos, um dos autores do estudo, durante uma conferência de imprensa. "Na China, era cerca de 50 vezes mais provável que isso acontecesse em comparação com o passado."

A equipa da World Weather Attribution estima que o aumento das concentrações de gases com efeito de estufa tornou a vaga de calor europeia 2,5 graus Celsius mais quente do que teria sido de outra forma. O efeito também se terá traduzido num aumento da onda de calor norte-americana em 2 graus Celsius e a da China em 1 graus Celsius.

Foto Registo da temperatura média do ar CLIMATE REANALYZER, CLIMATE CHANGE INSTITUTE, UNIVERSIDADE DO MAINE

Colheitas afectadas

Além de ter um impacto directamente na saúde humana, o calor causou danos em grande escala nas colheitas e perdas de gado, disseram os cientistas, com as safras de milho e soja dos EUA, o gado mexicano, as azeitonas do sul da Europa, bem como o algodão chinês, todos severamente afectados.

O El Niño provavelmente contribuiu para o calor adicional em algumas regiões, mas o aumento dos gases de efeito estufa foi o principal factor, disseram os cientistas, e as ondas de calor se tornarão cada vez mais prováveis se as emissões não forem reduzidas

Os investigadores estimam que períodos prolongados de calor extremo provavelmente ocorreriam a cada dois ou cinco anos se as temperaturas globais médias subissem 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Estima-se actualmente que as temperaturas médias tenham subido mais de 1,1 graus Celsius.

Foto O mapa da temeratura registada na segunda-feira CLIMATE REANALYZER, CLIMATE CHANGE INSTITUTE, UNIVERSITY OF MAINE

"Os eventos que analisamos não são raros no clima dos nossos dias", disse Friederike Otto, cientista do Instituto Grantham para Mudanças Climáticas, em Londres, falando com os jornalistas. "Não é surpreendente, do ponto de vista climatológico, que esses eventos estejam a acontecer ao mesmo tempo.

"Enquanto continuarmos a queimar combustíveis fósseis, veremos cada vez mais estes extremos", disse a cientista. "Não acho que haja nenhuma prova mais forte [o momento que vivemos] que qualquer ciência já tenha apresentado para uma questão científica."