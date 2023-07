Calor está a assar o sudoeste dos EUA. Las Vegas pode chegar a 47 graus no domingo

Uma onda de calor prolongada cobriu uma faixa dos EUA que se estende da Califórnia ao Sul da Florida na quarta-feira, com os meteorologistas a esperarem temperaturas que poderão bater recordes em partes do Sudoeste nos próximos dias.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu avisos, alertas e avisos de calor excessivo para áreas onde vivem cerca de 100 milhões de norte-americanos. Prevê-se que as condições de calor sufocante se agravem durante o fim-de-semana e continuem na próxima semana.

Enquanto as temperaturas sufocantes se abatem sobre muitas partes do país, Vermont e outros estados do Nordeste mal tiveram tempo de recuperar das inundações históricas dos últimos dias, quando o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA previu mais chuvas fortes em partes da Nova Inglaterra, onde os rios e riachos já estão a transbordar.

As águas das cheias transformaram a capital do estado do Vermont, Montpelier, num remoinho de água castanha, danificaram estradas e podem ter comprometido o abastecimento de água da cidade. As autoridades disseram aos 8000 habitantes da cidade para ferverem a água antes de a utilizarem, até nova ordem.

O clima extremo também ameaçou a área de Chicago, onde pelo menos oito tornados atingiram quatro condados no nordeste de Illinois. Os tornados e as trovoadas obrigaram os aeroportos O'Hare e Midway a suspender temporariamente todo o tráfego aéreo, enquanto as sirenes de tornado ecoavam pela terceira maior cidade dos EUA.

A frequência e intensidade crescentes de condições meteorológicas severas nos EUA são sintomáticas das alterações climáticas globais provocadas pelo homem, afirmam os especialistas na matéria.

Mais de 30 graus à noite

O sudoeste dos EUA estava a preparar-se para um calor perigosamente elevado, com grande parte da área sob um aviso de calor excessivo.

Phoenix registou o seu 13.º dia consecutivo com uma temperatura de 43 graus Celsius, e as previsões apontam para que, na próxima semana, a cidade bata o seu recorde de 18 dias consecutivos com temperaturas superiores a 43 graus, estabelecido em Junho de 1974.

Foto No Serviço Nacional de Meteorologia, um meteorologista olha para o seu monitor com vários recordes de calor perto de serem quebrados enquanto uma onda de calor prolongada cobre uma faixa dos EUA em Tempe, Arizona, 12 de Julho de 2023 Liliana Salgado/REUTERS

Além disso, as temperaturas mínimas durante a noite estão também a manter-se acima dos 32ºC, oferecendo pouco alívio.

"O calor vai expandir-se pela Califórnia, Nevada, Arizona e até ao Oeste do Texas, durante este fim-de-semana, e o núcleo do calor mais forte parece estar a preparar-se para sexta-feira a segunda-feira. Por isso, vamos estar a olhar para recordes", disse Tom Frieders, meteorologista de Coordenação de Avisos do Serviço Nacional de Meteorologia em Phoenix.

Na loja familiar Six Points Hardware, em Phoenix, as ventoinhas e os aparelhos de ar condicionado têm voado das prateleiras, disse à Reuters o gerente da loja, Drew Materniak.

Neste caso, o calor significa que "o negócio vai bem", confirma, observando que o maior sucesso de vendas tem sido as grandes ventoinhas de arrefecimento, vendidas principalmente a empresas como oficinas de automóveis, que não podem arrefecer o ar.

"Fique dentro de casa, meu amigo, fique dentro de casa", é o conselho de Materniak para lidar com o calor. Las Vegas atingiu o pico de 42 graus Celsius na quarta-feira e prevê-se que atinja o seu máximo histórico de 47 graus no domingo, segundo o serviço meteorológico.

Abrigos em centros refrigerados

Uma massa de ar estagnado na atmosfera estava a causar as temperaturas excessivas, disse Ashton Robinson Cook, um meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do serviço meteorológico. A massa impede que o ar mais frio passe pela área, por isso é "só sol e calor".

No Texas, onde as temperaturas atingiram os 37 graus Celsius na quarta-feira, o índice de calor fará com que se sinta 46 graus em alguns locais durante o fim-de-semana. Por outro lado, a água quente do oceano está a instalar ar húmido em grande parte do estado, o que faz aumentar o índice de calor, disse Cook.

Num centro de arrefecimento na cidade de Lubbock, no oeste do Texas, onde a temperatura subiu para 36 graus Celsius ao meio-dia, Courtney Martin, 41 anos e sem-abrigo há duas semanas, sentou-se calmamente numa biblioteca pública a fazer bordados, mantendo-se fresca e hidratada com garrafas de água gratuitas.

"Estou aqui para vencer o calor", disse Martin, que se mudou recentemente de Michigan para Lubbock e não está habituada às altas temperaturas. "Não sei o que faria sem as bibliotecas como centros de refrigeração".