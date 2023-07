Alerta: risco de ataques cardíacos e mortes aumenta com actual vaga de calor

A onda de calor que assola o hemisfério norte deverá intensificar-se esta semana, fazendo com que as temperaturas nocturnas subam e levando a um aumento do risco de ataques cardíacos e mortes, disse esta terça-feira a Organização Meteorológica Mundial.

A OMM alertou para o facto de a vaga de calor estar na sua fase inicial, afirmando esperar que as temperaturas na América do Norte, na Ásia, no Norte de África e no Mediterrâneo sejam superiores a 40 graus Celsius "durante um número prolongado de dias desta semana, à medida que a vaga de calor se intensifica".

Isto poderá significar temperaturas à meia-noite a rondar os 30 graus nalgumas zonas durante esta semana, segundo a agência noticiosa. "A repetição de temperaturas nocturnas elevadas é particularmente perigosa para a saúde humana, uma vez que o corpo não consegue recuperar do calor constante. Isto leva a um aumento dos casos de ataques cardíacos e morte", disse John Nairn, conselheiro sénior para o calor extremo da OMM, aos jornalistas em Genebra.

Panu Saaristo, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), afirmou que as crianças, os idosos e as pessoas com doenças crónicas estão particularmente em risco.

De acordo com os peritos, mais de 60.000 europeus poderão ter morrido nas vagas de calor do ano passado, apesar de disporem de alguns dos melhores sistemas de alerta precoce do mundo. A FICV está a telefonar a pessoas idosas em Itália para saber como estão, a distribuir água potável na Grécia e a criar abrigos para as pessoas afectadas pelo incêndio florestal na ilha espanhola de La Palma, disse Saaristo.

Robert A. coloca a cabeça nos nebulizadores durante um aviso de calor excessivo em Las Vegas, Nevada, EUA, a 17 de Julho de 2023 Reuters/BRIDGET BENNETT Um pombo refresca-se numa fonte em Zagreb, Croácia, a 17 de Julho de 2023. A Croácia emitiu um aviso sobre temperaturas elevadas que podem atingir os 40 graus Celsius nos próximos dias EPA/ANTONIO BAT O sul da Europa está a viver uma grande onda de calor esta semana, com temperaturas que podem chegar aos 48 graus Celsius nas ilhas da Sicília e da Sardenha EPA/GIUSEPPE LAMI Turistas usam um guarda-chuva para se protegerem do sol enquanto tiram fotografias durante a sua visita à cidade de Toledo, no centro de Espanha, a 17 de Julho de 2023 EPA/ANGELES VISDOMINE Pessoas refrescam-se junto a uma fonte de água no meio de temperaturas elevadas, em Roma, Itália, a 17 de Julho de 2023 EPA/GIUSEPPE LAMI Um rapaz refresca-se na Fontana della Barcaccia, na Escadaria de Espanha, durante uma onda de calor em Itália Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE Um termómetro no exterior de uma farmácia mostra "42 graus Celsius" em Roma, Itália, 17 de Julho de 2023 EPA/MASSIMO PERCOSSI A terceira vaga de calor sazonal chega a Espanha com temperaturas superiores a 42 graus Celsius nas zonas do Sul de Espanha,A terceira vaga de calor sazonal chega a Espanha com temperaturas superiores a 42 graus Celsius nas zonas do Sul de Espanha EPA/ANA ESCOBAR Um pombo abriga-se debaixo de um banco durante uma vaga de calor, em Tunes, Tunísia, a 17 de Julho de 2023 Reuters/JIHED ABIDELLAOUI Cidadãos caminham sob temperaturas quentes em Zagreb, Croácia, 17 de Julho de 2023 EPA/ANTONIO BAT Um homem refresca-se numa fonte em Zagreb, Croácia, a 17 de Julho de 2023 EPA/ANTONIO BAT Um homem numa praça, enquanto as autoridades emitem um alerta vermelho de onda de calor com temperaturas próximas dos 40 graus Celsius em Podgorica, Montenegro, 17 de Julho de 2023 Reuters/STEVO VASILJEVIC Visitantes caminham em frente ao Propileu da Acrópole, durante uma onda de calor em Atenas, Grécia, a 14 de Julho de 2023 Reuters/LOUIZA VRADI Um homem protege-se do sol com uma t-shirt perto do Coliseu durante uma vaga de calor em Itália, em Roma, Itália Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE Pessoas usam guarda-chuvas durante uma onda de calor em Génova, Itália, 17 de Julho de 2023 EPA/LUCA ZENNARO Crianças refrescam-se numa cascata no The Yards Park durante o tempo quente e húmido em Washington, DC, EUA, 17 de Julho de 2023 EPA/JIM LO SCALZO Visitantes refrescam-se junto a uma cascata no The Yards Park durante o tempo quente e húmido em Washington, DC, EUA, 17 de Julho de 2023 EPA/JIM LO SCALZO Visitantes do Memorial da Segunda Guerra Mundial refrescam-se junto à piscina do memorial durante o tempo quente e húmido em Washington, DC, EUA, 17 de Julho de 2023 EPA/JIM LO SCALZO Cidronio Rubio rega o seu jardim da frente durante uma onda de calor em Pasadena, Texas, EUA, 17 de Julho de 2023 Reuters/ADREES LATIF Pessoas abrigam-se debaixo de uma paragem de autocarro para obter sombra durante um aviso de calor excessivo em Las Vegas, Nevada, EUA, a 17 de Julho de 2023 Reuters/BRIDGET BENNETT Douglas Andrews, que sofre de problemas cardíacos e esclerose múltipla, arruma os seus pertences no Courtyard Homeless Resource Center durante um aviso de calor excessivo em Las Vegas, Nevada, EUA, a 17 de Julho de 2023 Reuters/BRIDGET BENNETT Os peões passam por um sistema de nebulização durante um aviso de calor excessivo em Las Vegas, Nevada, EUA, a 17 de Julho de 2023 Reuters/BRIDGET BENNETT Uma mulher vende água ao longo da Strip durante um aviso de calor excessivo em Las Vegas, Nevada, EUA, a 17 de Julho de 2023 Reuters/BRIDGET BENNETT Pessoas caminham perto do Coliseu durante uma onda de calor em Itália, uma vez que se prevê que as temperaturas subam ainda mais nos próximos dias, em Roma, Itália, a 17 de Julho de 2023 Reuters/REMO CASILLI Fotogaleria Robert A. coloca a cabeça nos nebulizadores durante um aviso de calor excessivo em Las Vegas, Nevada, EUA, a 17 de Julho de 2023 Reuters/BRIDGET BENNETT

A agência meteorológica das Nações Unidas afirmou que é possível que se registem novos recordes nos próximos dias. O anterior máximo europeu foi de 48,8 Celsius atingido na Sicília em Agosto de 2021 e o recorde mundial é de 56,7 Celsius no Vale da Morte, Califórnia, em Julho de 1913, de acordo com a OMM.

"A onda de calor mediterrânica é grande, mas nada que se compare à que se tem verificado no Norte de África", afirmou Nairn, da OMM. "Nesta fase, está a evoluir para a Europa. Estamos nas fases iniciais desta onda de calor".

Questionado sobre a possibilidade de a actual vaga de calor se dever às alterações climáticas, Nairn descreveu os sistemas meteorológicos "estacionados", de movimento lento, como invulgares. "Estes não são os sistemas meteorológicos normais do passado. É preciso reparar o clima para o alterar", afirmou.