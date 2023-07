Calor continua a "assar" a Europa (e não só)

Desde um simples pombo na Tunísia até milhões de habitantes em vários continentes. Há uma “tempestade de calor” que está a varrer grandes zonas da Europa, Ásia e América do Norte nesta semana. Já foram batidos recordes de temperatura – na China, por exemplo – e há mais locais onde se teme que as temperaturas máximas alguma vez medidas sejam batidas, como em Itália.

Portugal, no entanto, mantém-se com temperaturas toleráveis. “Não se espera nenhuma onda de calor nos próximos dias, as temperaturas até estão um bocadinho abaixo do normal para a época”, disse ao Azul a meteorologista de serviço do Instituto Português de Mar e da Atmosfera (IPMA), Madalena Rodrigues.

Estamos protegidos pelo anticiclone dos Açores. “Estendendo-se em crista até à Península Ibérica, ao Golfo da Biscaia, faz tampão para o outro anticiclone”, explica a meteorologista. O tal Caronte. “É um anticiclone que, na sua circulação, transporta uma massa de ar quente do Norte de África”, explica Madalena Rodrigues.

Temos de agradecer sermos poupados a esta onda de calor ao anticiclone dos Açores, portanto. “Se não tivéssemos o nosso anticiclone dos Açores a fazer de bloqueio, também teríamos essa massa de ar quente do Norte de África que está no Mediterrâneo, viria mais para Oeste”, conclui a meteorologista.

O motor da actual onda de calor na região do Mediterrâneo é o anticiclone Caronte. “Temos de nos preparar para uma severa tempestade de calor que, dia após dia, vai cobrir todo o país”, diz o serviço de meteorologia italiano, num comunicado citado pela Reuters.

E, ao mesmo tempo que a temperatura do ar explode, surgem incêndios florestais. Na Suíça, a polícia iniciou a evacuação de várias vilas e aldeias nas montanhas na noite de segunda-feira, à medida que um incêndio florestal deflagrava. Cerca de 200 bombeiros, membros do exército, polícia e outros parceiros, apoiados por vários helicópteros, trabalharam para apagar as chamas no cantão de Valais durante a tarde de segunda-feira, mas o fogo não deu tréguas.

Cerca de um terço do território dos Estados Unidos, onde vivem 100 milhões de pessoas, também está sob alerta para uma onda de calor. O Sul, o Sudoeste e o Sul da Florida são as zonas mais afectadas. A temperatura chegou a 56 graus Celsius no Vale da Morte, no deserto da Califórnia.