Calor: recorde europeu de Sicília com 48,8°C em 2021 foi confirmado

A Organização Meteorológica Mundial diz que “é possível que este recorde seja batido nos próximos dias, com a intensificação da vaga de calor”.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) anunciou esta terça-feira que verificou e confirmou os 48,8 graus centígrados (°C) registados na Sicília em 2021 como recorde de temperatura na Europa continental, susceptível de ser batido durante a actual vaga de calor. "A OMM aceitou um novo recorde de temperatura para a Europa continental de 48,8°C medidos na Sicília, em 11 de Agosto de 2021", indicou a instituição baseada em Genebra.

"É possível que este recorde seja batido nos próximos dias, com a intensificação da vaga de calor", admitiu a OMM. O recorde anterior era de 48°C, medidos em Atenas em 10 de Julho de 1977.

A agência da Organização das Nações Unidas, que regista os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos no mundo, verifica escrupulosamente todos os recordes anunciados relativos a temperaturas, chuva, seca, vento e relâmpagos.

Em Itália, havia na segunda-feira 17 cidades sob o aviso vermelho do Ministério da Saúde por causa do calor, de norte a sul do país. Esperava-se temperaturas acima de 45 graus em alguns locais, nomeadamente em cidades das ilhas da Sardenha e da Sicília, onde se pode chegar aos 48.

Os dias mais quentes de que há registo

Esta semana uma “tempestade de calor” está a varrer grandes zonas da Europa, Ásia e América do Norte, como escreveu o Azul. Já foram batidos recordes de temperatura – na China, por exemplo – e há mais locais onde se teme que as temperaturas máximas alguma vez medidas sejam batidas, como em Itália.

“Em muitas zonas do mundo, prevê-se que hoje (segunda-feira) seja o dia mais quente de que há registo”, disse no Twitter o director-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Em países como Espanha ou Grécia, esta é a segunda onda de calor do Verão. A primeira aconteceu em Espanha de 10 a 12 de Julho e trouxe uma máxima de perto de 45 graus Celsius em Loja (Granada). Esta segunda vem com avisos vermelhos de previsões de 44 graus em Córdova e Jaén.

É possível que este recorde seja batido nos próximos dias, com a intensificação da vaga de calor Organização Meteorológica Mundial

Foi o anticiclone Cerberus, uma região de alta pressão atmosférica, que fez subir os termómetros na Europa na semana passada.

Mas no seu encalço vem outro, que transporta uma massa quente do Norte de África, chamado Caronte, que é o motor da actual onda de calor na região do Mediterrâneo. “Temos de nos preparar para uma severa tempestade de calor que, dia após dia, vai cobrir todo o país”, diz o serviço de meteorologia italiano, num comunicado citado pela Reuters.

A primeira semana de Julho foi a mais quente de sempre no planeta desde que há registos, com a temperatura média global a superar recordes durante vários dias. A isso sucederam-se ondas de calor abrasadoras.

As elevadas temperaturas que se têm feito sentir são uma demonstração de que o objectivo de manter o aquecimento global a longo prazo dentro de 1,5°C está a ficar fora de alcance, avisam insistentemente os especialistas em clima.