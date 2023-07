Espanha: calor está a levar as crias dos pássaros para o hospital

Hospital de animais em Espanha trata de crias atingidos pelo calor para os devolver à natureza. Depois dos cuidados hospitalares, as crias são colocadas em outros ninhos e adoptados por novos pais.

Um centro de recuperação de animais selvagens no centro de Espanha não se poupa a esforços para recuperar a saúde das muitas crias de aves afectadas pelo calor abrasador do verão, para que possam ser libertadas na natureza.

Nos últimos anos, as ondas de calor tornaram-se mais frequentes em Espanha, no âmbito de um padrão global de aumento das temperaturas, amplamente atribuído pelos cientistas à actividade humana.

Os jovens andorinhões comuns, o pisco-ferreiro, os peneireiros comuns e as águias imperiais são pacientes habituais do Centro Regional de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) de Madrid durante o Verão, uma vez que são particularmente vulneráveis às temperaturas escaldantes que podem ultrapassar os 40 graus Celsius.

"Os andorinhões são as 'estrelas' do Verão, porque são os que mais chegam", disse à Reuters a directora do CRAS e chefe veterinária, Silvia Villaverde, acrescentando que já ultrapassaram a marca de 1400 andorinhões atendidos este ano.

Em 2022, o calor também afectou as crias dos pássaros em Espanha. Uma onda de calor em Junho de 2022 atingiu as aves e os seus filhotes, que, enquanto tentam escapar das altas temperaturas, estavam a cair dos seus ninhos.

Os filhotes são complexos de cuidar, pois exigem alimentação individual constante com uma dieta composta exclusivamente de insectos, o que representa uma grande carga em termos de tempo, recursos e pessoal para o centro, sublinha a responsável.

Muitas vezes são trazidos por caminhantes que os encontram caídos no chão depois de terem saltado dos ninhos ou de terem sido empurrados pelos irmãos devido ao calor intenso.

O CRAS também recebe muitos peneireiros-das-torres que acabaram de nascer, mas que ainda são incapazes de se alimentar sozinhos ou que caíram em locais inacessíveis aos pais, acrescenta o engenheiro florestal Alejandro Martinez.

"Depois de um ou dois dias sem comida, com estas temperaturas elevadas, desidratam muito facilmente", acrescentou.

Para reintroduzir as diversas aves na natureza, o CRAS utiliza a técnica de "acolhimento", na qual os filhotes são colocados em outros ninhos e adoptados por novos pais que lhes ensinam o comportamento adequado, inclusive como voar ou caçar.