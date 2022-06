Onda de calor: pássaros bebés estão a cair dos ninhos em Espanha

A onda de calor com que a Espanha tem tido de lidar nestes dias e que é a que aparece mais cedo nos últimos 40 anos está a afectar as aves do país e os seus filhotes, que, enquanto tentam escapar das altas temperaturas, estão a cair dos seus ninhos.

Uma equipa num centro de recuperação de aves em Madrid está a tratar de dezenas de filhotes de andorinhões. Desidratados e desnutridos, caíram dos seus ninhos, construídos em fachadas de prédios ou telhados, pois tentaram sair antes de saberem voar adequadamente.

“As aves estão a sofrer muito com a onda de calor precoce que estamos a ter em Espanha”, disse à agência Reuters David Howell, consultor de clima e energia na Sociedade Ornitológica Espanhola.

Foto David Tipling/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

“Elas sofrem muito de stress térmico e sede e, nalguns casos, precisam de sair do ninho para tentar encontrar temperaturas mais baixas. Por esse motivo, muitos filhotes estão a ser encontrados no chão. Estão a tentar escapar do excesso de calor”, explica o especialista.

A onda de calor deverá durar até ao final da semana, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas partes de Espanha. As temperaturas nocturnas também serão excepcionalmente altas (entre os 20 e os 25 graus Celsius).

No centro de pássaros Brinzal, em Madrid, os funcionários estão a criar aves à mão até que possam voar. Depois, elas são libertadas, diz à Reuters a coordenadora Patricia Orejas.

Durante a primeira quinzena de Junho, a temperatura média na região correspondente à Espanha peninsular esteve acima do normal todos os dias. Esta terça-feira, a temperatura estava quase oito graus Celsius acima do normal, segundo a Agência Estatal de Meteorologia.