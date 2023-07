Imagem de satélite revela “a cicatriz dos incêndios” em Rodes, na Grécia

Um incêndio de grandes dimensões está a devastar a ilha de Rodes, na Grécia. Mais de 19 mil pessoas foram forçadas a abandonar os locais onde se encontravam porque o fogo ameaçou casas e estâncias turísticas. Foi mobilizada assistência europeia e internacional para apoiar a Grécia na sua luta contra os incêndios florestais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse nesta segunda-feira que tem estado "em contacto com 19 portugueses" na Grécia, na sequência dos incêndios que estão a afectar o país. “Estamos a assistir à maior evacuação da história de toda a Grécia e não apenas na ilha. Cerca de 26.000 pessoas já foram retiradas do local onde se encontravam”, disse à Lusa Hugo Vieira, a viver naquele país europeu há cerca de seis anos.

Quanto ao recente incêndio na Ática, foi activado o Mecanismo de Protecção Civil da UE e vários Estados-Membros estão a prestar assistência para apoiar os esforços de resposta de emergência da Grécia.

Foto Imagem de satélite dos incêndios florestais na ilha grega de Rodes Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

O programa de monitorização do clima europeu Copérnico divulgou esta segunda-feira uma imagem obtida por um dos satélites Sentinel-2, a 23 de Julho onde, explicam, é visível "a cicatriz de queimadura do incêndio de Rodes e os incêndios activos". O Módulo de Mapeamento Rápido Copernicus EMS (EMSR675) foi activado para monitorizar a área afectada, adiantam os cientistas.

A actual onda de calor a assolar a Grécia é, "provavelmente", a mais longa já registada na história do país, disse neste sábado o director de pesquisa do Observatório Meteorológico Nacional.

"De acordo com nossos dados, é provável que experienciemos uma onda de calor que durará 16 a 17 dias, o que nunca aconteceu antes no nosso país", declarou Kostas Lagouvardos, director de pesquisa do Observatório Meteorológico Nacional, à televisão ERT, citado pela AFP, este fim-de-semana.

As operações para retirar as pessoas da ilha turística de Rodes, na Grécia, estão em curso por causa do incêndio florestal que lavra há dias e não mostra sinais de abrandamento. De acordo com a Guarda Costeira grega, as pessoas foram retiradas das praias de Kiotari e Lardos, na costa leste desta ilha do Mediterrâneo. O porta-voz da guarda costeira, Nikos Alexiou, disse que uma operação deveria ainda envolver a retirada de 600 pessoas das praias de Kiotari e Gennadi em direcção a Plimmiri.