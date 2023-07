Grécia. Incêndio na ilha de Rodes obriga a retirar centenas de habitantes

Mais de trinta embarcações privadas estiveram este sábado envolvidas numa operação de evacuação na ilha turística de Rodes, na Grécia, onde um incêndio florestal lavra há cinco dias. De acordo com a Guarda Costeira grega, as pessoas foram retiradas das praias de Kiotari e Lardos, na costa leste desta ilha do Mediterrâneo.

Três embarcações da Guarda Costeira coordenaram a operação, que envolveu mais de trinta barcos privados enquanto se aguardava por um navio da Marinha grega. Mais de 2000 pessoas já foram transportadas para outra praia, de acordo com a agência France-Presse.

Residents, holiday makers, seasonal staff have evacuated hotels and homes in Kiotari and Lardos as forest fire burns out of control on the Greek island of #Rhodes. Police say around 15,000 people ordered to evacuate. pic.twitter.com/nNxHionsbm — Daphne Tolis (@daphnetoli) July 22, 2023

O porta-voz da guarda costeira, Nikos Alexiou, disse que ainda há uma operação em andamento para retirar cerca de 600 pessoas das praias de Kiotari e Gennadi em direcção a Plimmiri.

As autoridades também pediram a cerca de mil pessoas que deixassem as aldeias de Pefki, Lindos e Kalathos à medida que as chamas se aproximavam, disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis.

O canal grego Open Tv tem estado a transmitir imagens de multidões de turistas, carregados com as suas malas, a caminhar em direcção aos barcos, enquanto o fumo ocupa o plano de fundo. As pessoas que estão a ser retiradas estão a ser alojadas num estádio coberto e em outros hotéis na ilha.

Segundo as autoridades locais, cerca de 30 mil pessoas já conseguiram deixar as áreas ameaçadas pelos fogos por vários meios nos últimos dias.

De acordo com o vice-chefe dos bombeiros, Yannis Artapoios, este incêndio, que começou numa montanha no centro da ilha e que lavra há cinco dias, é o mais difícil que a corporação de Rodes já tive de combater. Cinco helicópteros e 173 bombeiros estão empenhados no combate ao fogo e três hotéis na área de Kiotari foram atingidos pelas chamas.

Os bombeiros, apoiados por helicópteros e reforços da Eslováquia, lutam contra os novos focos do incêndio florestal, que está a ser alimentado por fortes ventos. "Tínhamos conseguido controlar o fogo ao redor da vila de Laerma ontem à noite, mas uma mudança de 180 graus nos ventos, esta manhã, ajudou o fogo a crescer por muitos quilómetros e alcançou uma área turística", disse Konstantinos Taraslias, vice-governador de Rodes, à Open TV.

A onda de calor que atinge a Grécia poderá ser a mais longa da história do país, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, que apontam para temperaturas máximas de 45 graus neste fim-de-semana. "De acordo com os dados, provavelmente passaremos por 16 ou 17 dias muito quentes, o que nunca aconteceu antes no nosso país", alertou Kostas Lagouvardos, investigador do instituto à televisão pública grega.

A Grécia define uma onda de calor como um período em que a temperatura ultrapassa os 39 graus, sendo que, até agora, o período mais longo foram os 11 dias, registados em 1987.