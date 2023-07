Grécia enfrenta, “provavelmente”, a mais longa onda de calor da sua história

A actual onda de calor a assolar a Grécia é, "provavelmente", a mais longa já registada na história do país, disse este sábado o director de pesquisa do Observatório Meteorológico Nacional.

"De acordo com nossos dados, é provável que experienciemos uma onda de calor que durará 16 a 17 dias, o que nunca aconteceu antes no nosso país", declarou Kostas Lagouvardos, director de pesquisa do Observatório Meteorológico Nacional, à televisão ERT, citado pela Agence France Press.

Na Grécia, nos últimos dias, muitos moradores foram retirados das áreas costeiras afectadas pela onda de calor, com as temperaturas a rondar os 44 graus. Cerca de 1200 crianças tiveram de deixar os acampamentos de férias na segunda-feira devido à ameaça dos incêndios e dos ventos fortes perto de Loutraki, cerca de 80 km a oeste de Atenas.

De acordo com o serviço meteorológico nacional EMY, ao meio-dia desta sexta-feira, tinham sido registadas temperaturas de 41°C na Ática, na região de Atenas, e até 44°C na Tessália, no centro do país.

Na ilha de Eubeia, um homem de 46 anos morreu sexta-feira depois de ter dado entrada no hospital com uma "temperatura corporal de 40 graus", e na sequência de uma paragem cardiorrespiratória por "exposição a temperaturas muito elevadas", refere um comunicado do hospital de Chalkida.

Este domingo deverá ser o pior dia de sempre, com temperaturas próximas dos 44°C em Atenas e dos 45°C em Tessália. "Este fim-de-semana será provavelmente o fim-de-semana mais quente de Julho de que há registo nos últimos cinquenta anos", afirmou o meteorologista Panagiotis Giannopoulos do canal público de televisão ERT.

No domingo e na segunda-feira, os ventos do norte, que podem atingir os 60 km/h, são igualmente susceptíveis de favorecer os incêndios, advertiu o especialista.

Todos os locais arqueológicos do país, incluindo a Acrópole de Atenas, permanecerão encerrados durante a parte mais quente do dia até domingo, de acordo com o Ministério da Cultura. O Ministério do Trabalho também apelou aos empregadores para que incentivem o teletrabalho, enquanto o Ministério da Saúde emitiu recomendações para evitar todas as deslocações desnecessárias a meio do dia.

Na capital grega, a temperatura recorde absoluta de 44,8°C foi registada em Junho de 2007, de acordo com o Observatório Nacional de Atenas, enquanto o recorde absoluto na Grécia foi atingido em Julho de 1977, com 48°C, em Elefsina, perto de Atenas.