O El Niño “mais forte” que já vimos pode trazer calor e chuva para Portugal

O fenómeno climático El Niño já está aí, e traz na bagagem a promessa de um 2023 e 2024 muito mais quente e húmido em Portugal, com forte probabilidade de novos recordes de temperatura. Estamos a entrar “num território desconhecido” e “este El Niño será mais forte do que vimos no passado”, afirma ao PÚBLICO Samantha Burgess, vice-directora do Serviço de Alterações Climáticas do Programa Copérnico (C3S, na sigla em inglês) da União Europeia.

Após três anos do padrão climático La Niña – que, ao contrário do El Niño, tende a fazer baixar ligeiramente os termómetros do planeta –, o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOOA, na sigla em inglês) declarou oficialmente o regresso do fenómeno na última quinta-feira. O Gabinete de Meteorologia da Austrália também já tinha anunciado.

“Se olharmos para o historial de fenómenos El Niño, aquilo que vemos em geral, mas em particular em Portugal, é que tendem a ser mais quentes do que o normal e com mais precipitação do que é habitual para o período – o que não significa, necessariamente, que este será o padrão meteorológico deste ano”, explica Samantha Burgess ao PÚBLICO.

Chuva é uma boa notícia?

Num país como Portugal, onde 40% do território se encontra em condições de seca severa e extrema, a palavra “chuva” pode soar como música aos ouvidos de muitos. “As nossas previsões mais recentes sugerem que este Verão será mais húmido do que a média no Mediterrâneo, e na Península Ibérica em particular, o que pode ser uma boa notícia, considerando a seca hidrológica”, confirma a responsável do C3S.

O que acontece no Pacífico… não fica Pacífico. Nós precisamos pensar no oceano como um só sistema. O que acontece localmente pode ter repercussões globais, nós só temos uma atmosfera. Robert Leamon, cientista na agência espacial norte-americana (NASA) e na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos

Temos motivos, então, para celebrar? Bem, “depende”... Se se tratar de episódios de precipitação de baixa intensidade, provavelmente, sim. Contudo, no “território desconhecido” das alterações climáticas, estamos a perder dias de chuva tranquila, que hidrata o solo com vagar, sem a violência dos temporais súbitos.

“Temos agora menos dias de precipitação suave. Quando há chuva, cai de um modo mais rápido e intenso – o que pode ter consequências significativas, tais como cheias súbitas. Então, em vez de termos vários dias seguidos de chuva de baixa intensidade, podemos ter dois dias de chuva muito forte, o que pode constituir um problema para solos muito secos”, explica Samantha Burgess.

Quando um território não “vê” água durante longos períodos, os solos ficam secos e duros, sem capacidade para absorver, de repente, uma grande quantidade de água. Episódios súbitos e intensos de precipitação trazem poucos benefícios ao solo, dando origem a inundações e a fluxos de água que seguem sobretudo em direcção ao mar, em vez de melhorarem terrenos aráveis e reservatórios naturais de água.

“Não temos uma bola de cristal para saber como vai ser em Portugal. Pode ser que tenhamos episódios de chuva suave, mas a probabilidade é a de que ocorram agora com menos frequência do que no passado”, avisa a responsável.

O que acontece no Pacífico não fica no Pacífico

O El Niño tem origem em águas invulgarmente mornas do oceano Pacífico oriental, próximo à costa do Peru e do Equador, sendo comummente acompanhado por um abrandamento ou inversão dos ventos alísios de Leste.

“Só que é preciso lembrar que o que acontece no Pacífico… não fica Pacífico. Nós precisamos de pensar no oceano como um só sistema. O que acontece localmente pode ter repercussões globais, nós só temos uma atmosfera”, afirma ao PÚBLICO Robert Leamon, cientista na agência espacial norte-americana (NASA) e na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.

O El Niño é conhecido “pelo menos há quatro séculos”, recorda Samantha Burgess. Existem, refere, relatos antigos de pescadores peruanos que observavam a redução da abundância de anchovas em determinados anos, devido ao sobreaquecimento das águas costeiras.

Nós conhecemos a capacidade de El Niño fazer subir as temperaturas, então a expectativa é a de que 2023, e definitivamente 2024, possam vir a ser os anos mais quentes que alguma vez tivemos. Samantha Burgess, vice-directora do Serviço de Alterações Climáticas do Programa Copérnico

Trata-se, portanto, de um fenómeno climático natural e que não é causado pela mudança antropogénica do clima. Foi identificado e estudado muito antes de a crise climática se tornar uma ameaça global. Contudo, receber o El Niño num planeta que já está com os termómetros a subir pode ter consequências difíceis que, para já, não podem ser definidas com precisão através de modelos científicos.

O El Niño vai ser forte ou fraco?

Os dados disponíveis actualmente apontam para “um El Niño de média intensidade”. No entanto, a vice-directora do C3S frisa que só o tempo poderá dizer a intensidade que o fenómeno terá desta vez, sendo necessário acompanhar como o fenómeno evolui “nos próximos meses”. Mais uma vez, a incerteza.

Não há consenso científico sobre como o El Niño – “o menino”, em português – se vai comportar ao longo deste ano e do próximo. A primeira previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA, divulgada em 8 de Junho, estima uma probabilidade de 84% de o El Niño ultrapassar o nível moderado no Inverno e de 56% de que seja forte.

Já os cálculos do cientista Robert Leamon, por exemplo, não apontam para um fenómeno robusto em 2023. “Ao contrário do que sugerem alguns modelos dinâmicos, o meu modelo indica – assim como outros modelos estáticos – que 2023 não vai ter uma grande intensidade. Talvez média. Vamos ter alguns anos tranquilos, ou até mesmo neutros, e depois encontraremos um forte El Niño em 2026”, explicou ao PÚBLICO o cientista da NASA.

Samantha Burgess admite que muitos cientistas manifestam algum “nervosismo” diante das séries de dados climáticos. O El Niño é um fenómeno que acompanha a humanidade, havendo cerca de 150 anos de registos, dos quais mais de 80 com informação de qualidade.

Ao longo desse período, a ocorrência da La Niña em três anos seguidos – o chamado “triplo mergulho” – só ocorreu três vezes. É um acontecimento raríssimo. E nós estamos mesmo a sair desse terreno incomum, podendo estar prestes a pisar noutro do mesmo calibre.

“Com as alterações climáticas a tornar a atmosfera mais quente e húmida, não sabemos como isto vai afectar a dinâmica particular do El Niño. Estamos também num território desconhecido devido à quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, não temos realmente a capacidade de antever”, alerta Samantha Burgess.

A cientista recorda que as duas últimas visitas do El Niño foram em 2016 e 2020, os dois anos mais quentes de que há registo. E lembra ainda que nós, na Europa, e em Portugal em particular, temos testemunhado vários extremos absolutos de temperatura nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, 11 países europeus viveram o ano mais quente desde que há registo.

“Isto deixa-nos muito nervosos acerca de possibilidade de ter mais episódios climáticos extremos, como mais ondas de calor, mais tempestades súbitas. E a Europa está a aquecer mais rapidamente do que a média global”, confessa Samantha Burgess. “Nós conhecemos a capacidade de o El Niño fazer subir as temperaturas. Então, a expectativa é a de que 2023, e definitivamente 2024, possam vir a ser os anos mais quentes que alguma vez tivemos”, conclui.