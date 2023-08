Celebridades têm casa em Maui mas, para já, só Oprah esteve com os desalojados

No Havai, em Maui, milhares de residentes e visitantes foram obrigados a evacuar para escapar aos devastadores incêndios florestais. Até quinta-feira, as autoridades confirmaram a morte de 53 pessoas. Os marcos culturais de Lahaina, outrora a capital real do Havai, também estão em perigo. São muitas as celebridades com casa na ilha, mas, para já, apenas Oprah Winfrey se disponibilizou para ajudar.

A apresentadora de talk shows norte-americana, que viu a propriedade que tem na região ser destruída pelas chamas, doou almofadas, fraldas e frascos de champô às pessoas que estão no War Memorial Stadium, em Maui.

À BBC, Oprah, de 69 anos, disse: "É esmagador [o que está a acontecer], mas estou muito satisfeita com o facto de tantas pessoas trazerem o que podem e fazerem o que podem. Vim mais cedo para ver o que as pessoas precisavam e depois fui às compras. Porque, muitas vezes, fazemos donativos de roupa ou de qualquer outra coisa e não é bem isso que as pessoas precisam. Por isso, fui ao Walmart e ao Costco e comprei almofadas, fraldas, lençóis e fronhas."

Barack Obama, que cresceu em Honolulu e tem uma casa na Ilha Grande, também divulgou uma declaração com uma ligação para uma organização local. "É difícil ver algumas das imagens que chegam do Havai, um lugar que é tão especial para tantos de nós", disse, acrescentando que ele e a mulher, Michelle, têm nos seus pensamentos todos os que perderam um ente querido ou cujas suas vidas ficaram "viradas do avesso", apelando à ajuda.

It’s tough to see some of the images coming out of Hawai’i — a place that’s so special to so many of us. Michelle and I are thinking of everyone who has lost a loved one, or whose life has been turned upside down.



If you’d like to help, you can do so here.… — Barack Obama (@BarackObama) August 10, 2023

Também o músico britânico Mick Fleetwood disse estar "de coração partido" depois de o seu restaurante Fleetwood's On Front Street, em Lahaina, se ter perdido no incêndio. O artista e a família estão empenhados em ajudar e apela à angariação de fundos para as vítimas.

Por seu lado, Jason Momoa, que é natural de Honolulu, no Havai, tem usado as suas redes sociais para sensibilizar os seus fãs para o tema. O actor de Aquaman mostra-se "devastado e com o coração partido" em solidariedade com os que foram afectados pelos incêndios florestais e publicou fotografias e vídeos da organização sem fins lucrativos 'Āina Momona.

A associação está a angariar dinheiro e Momoa republicou as suas mensagens. "As famílias foram forçadas a evacuar em pouco tempo, muitas escapando apenas com as roupas do corpo", dizia a mensagem. "As informações sobre feridos e vítimas mortais continuam a chegar. A cidade de Lahaina desapareceu. Muitos outros locais de Maui foram também afectados. Continuamos a enviar orações a esta incrível comunidade."

Além de Oprah, há outras celebridades que têm uma segunda casa na ilha como o fundador da Amazon, Jeff Bezos; o realizador e actor Clint Eastwood, o cantor Steven Tyler ou o actor Owen Wilson. O empresário, fundador da tecnológica Oracle Corporation, Larry Ellison é proprietário de quase toda a ilha de Lanai, que fica perto da cidade de Lahaina. Também Mark Zuckerberg tem uma casa na ilha de Kauai.

De todos, para já, só a noiva de Bezos, Lauren Sanchez, publicou uma story no Instagram onde declara que o casal tem estado ao telefone com as autoridades e que vai doar dinheiro para ajudar.

O governador do Havai, o democrata Josh Green, calculou que as chamas já causaram prejuízos de milhares de milhões de dólares e poderão agravar a actual escassez de habitação no estado. As organizações de solidariedade social estão no local a ajudar, desde a Cruz Vermelha Americana do Havai até à Guarda Nacional do Havai. Também a organização sem fins lucrativos de ajuda alimentar World Central Kitchen enviou a sua equipa de resposta a emergências para fornecer alimentos e água aos socorristas, residentes e turistas.