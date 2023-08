Incêndios florestais no Havai já fizeram 67 mortos

Os grandes incêndios florestais no arquipélago norte-americano do Havai já fizeram 67 mortos, uma subida face ao último balanço revelado pelas autoridades norte-americanas que apontava para 53 vítimas mortais. Este número pode voltar a subir nas próximas horas.

Milhares de pessoas foram deslocadas, depois de os incêndios terem sofrido uma intensificação provocada por ventos fortes: as estimativas apontam para uma área de 2200 hectares consumida pelo incêndio, com impactos em 3500 edifícios. Começam agora a fazer-se contas aos prejuízos, com a Sky News a avançar que apenas a passagem do furacão Iniki em 1992 terá feito mais estragos no arquipélago.

Foi declarado o estado de emergência na região, com uma operação de salvamento em curso para descobrir o paradeiro dos muitos desaparecidos. Foram ainda montados cinco abrigos temporários para as comunidades afectadas, mas as autoridades dizem que estes estão muito perto da lotação máxima.

Na madrugada desta sexta-feira (hora portuguesa, tarde de quinta-feira no Havai), o chefe da polícia de Maui, John Pelletier, tinha avisado que o número de mortos estava “a subir", adiantando que não seria possível localizar muitos dos desaparecidos nas próximas horas ou dias.

Segundo o governador do Havai, Josh Green, os postes de alta tensão foram incinerados, e mais de dez mil pessoas estão sem acesso a electricidade em Maui. O mesmo responsável disse que o restabelecimento da situação nas zonas afectadas pode demorar semanas ou meses.

Os fogos sucessivos dos últimos dias em Maui começaram na noite de segunda-feira (hora local, manhã de terça-feira em Portugal) em Makawao, uma zona rural com sete mil habitantes na zona Norte da ilha.