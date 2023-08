No Dia do Mundial do Cão, seis cães que não esquecemos

O Dia Mundial do Cão assinala-se a 26 de Agosto, pretexto para recordar algumas das histórias do Pet, o site de estimação do P3. Na lista está cão o mais velho do mundo e outro que anda em duas patas.

Gostam de receber festas durante horas a fio, querem provar tudo o que estamos a comer e recebem-nos sempre como se não nos vissem há anos. O Dia Mundial do Cão celebra-se a 26 de Agosto. Aqui ficam algumas histórias sobre eles.

Bobi é o cão mais velho de sempre — e é português

Tem 31 anos, vive na aldeia de Conqueiros, em Leiria e, este ano, até teve direito a festa de aniversário. Bobi ficou conhecido em Fevereiro quando foi considerado o cão mais velho do mundo e de sempre pelo Guinness World Reccords. Desde então, não parámos de ouvir falar dele.

Apesar da idade avançada e de ter alguns problemas de visão e audição, Bobi ainda passeia com o dono duas vezes por dia e até dá umas corridas rápidas. Principalmente quando o almoço é porco no espeto.

Wilson, o cão que ajudou a encontrar as crianças na selva

Wilson terá encontrado os quatro irmãos que se perderam na floresta de Guaviare, na Colômbia, antes das equipas de salvamento humanas. No entanto, acabou por se perder a selva.

Depois de encontrarem as crianças, os militares do exército colombiano iniciaram as buscas pelo pastor-belga de seis anos mas após semanas sem sinal de Wilson suspenderam a operação.

Scruff, o “cão ecológico” que já recolheu mais de mil garrafas de plástico

Scruff, um border collie de 13 anos, também adora passear com os donos, principalmente porque sabe que vai encontrar objectos pelo caminho.

Segundo os os tutores, um dos passatempos do cão é coleccionar as garrafas de plástico que encontra nas ruas, parques e campos da cidade de Nuneaton, no centro de Inglaterra, que são depois recicladas. Já recolheu mais de mil.

Síria, a cadela da GNR que salvou um menino na Turquia

O dia-a-dia de Síria, uma pastor-belga malinois da GNR, é encontrar humanos presos nos escombros. A cadela faz parte do Grupo de Intervenção Cinoténico (GIC) e é uma das “estrelas” da unidade de busca e socorro.

Em Fevereiro, foi um dos animais a participar nas operações de busca e salvamento depois do sismo na Turquia — e a primeira a encontrar uma criança com vida.

Anúbis era um dos galgos esqueléticos de João Moura — agora está assim

Fazia parte dos 18 cães da matilha do cavaleiro tauromáquico João Moura que, em 2020, fugiram da herdade em Portalegre e apresentavam visíveis sinais de desnutrição. Anúbis, um galgo na altura com três anos, foi resgatado pela GNR e levado para uma associação de protecção animal.

Patrícia Babo assistiu ao caso pela televisão e decidiu ficar com ele. O galgo demorou apenas alguns dias a ganhar confiança e a conviver com os outros cinco cães da dona.

Dexter anda em duas patas desde que foi atropelado: “Nada o pára”

Foi atropelado quando estava prestes a fazer um ano e acabou por ficar sem a pata dianteira direita. A esquerda também ficou pouco funcional, mas Dexter decidiu que não queria usar uma cadeira de rodas para se movimentar.

Numa das idas ao jardim, o cão mostrou à dona (e a todos os que passavam na rua) que conseguia andar só com duas patas.