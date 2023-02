Bobi é o cão mais velho de sempre – e é português

Com 30 anos, Bobi é considerado o cão mais velho do mundo e de sempre. O animal vive em Leiria com o dono Leonel Costa.

Os cães voltaram a bater mais um recorde e, desta vez, o título pertence a um animal português. Bobi, de 30 anos, foi considerado não só o cão mais velho do mundo, mas também o mais velho de sempre pelo Guinness World Reccords.

O animal, que nasceu no dia 11 de Maio de 1992, vive em Conqueiros, Leiria, com o dono Leonel Costa. O anterior recorde de cão mais velho de sempre pertencia a Bluey, um pastor australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses, escreve o site do Guinness.

Segundo Leonel Costa, Bobi nasceu de uma ninhada de um outro cão da família. Como o pai de Leonel não podia ficar com todos, levou-os para fora de casa quando a mãe dos animais não estava presente.

“Infelizmente, nessa altura era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais animais em casa enterrar os animais numa toca para que não sobrevivessem”, explicou Leonel ao Guinness.

Mas o pai não se apercebeu que um dos cães tinha ficado para trás e a cadela continuou a visitar o sítio onde tinha dado à luz. Leonel, na altura com 8 anos, encontrou-o e escondeu-o dos pais durante algumas semanas.

O tutor acredita que o segredo da longevidade do animal pode ser explicada pelo facto de Bobi nunca ter sido acorrentado e passar os dias no quintal na companhia dos gatos e quando está frio junto à lareira.

Em 1992, este cão foi registado no serviço médico-veterinário do município de Leiria e os seus dados estão também registados no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), que confirmou a data de nascimento de Bobi.

O título de cadela mais velha do mundo pertencia a Pebbles, que morreu em Outubro de 2022 com 22 anos.