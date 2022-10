Fenrir é o gato doméstico mais alto do mundo — tem 47 centímetros

O Guinness World Records considerou Fenrir como o gato doméstico mais alto do mundo. O animal, que vive no Michigan, é um cruzamento entre um gato doméstico e um felino selvagem africano. Mede 47,83 centímetros.

O gato Fenrir tem apenas dois anos, mas já é o gato doméstico mais alto do mundo, segundo o Guinness World Records. Mede 47,83 centímetros e vive em Farmington Hills, no estado norte-americano do Michigan, com o médico William John Powers.

Além de vaguear pela casa, às terças-feiras o gato trabalha na clínica do dono como terapeuta. Enquanto Powers recebe os pacientes com VIH, Fenrir dá-lhes apoio emocional. Nas horas vagas passeia pelo escritório e convive com os animais de companhia dos pacientes, “descansa nas mesas da sala de exames e implora por guloseimas”, explicou o médico ao Guinness World Records.

A altura aparentemente invulgar para um gato está relacionada com a raça. Fenrir, da raça savannah, é um cruzamento entre um gato doméstico e um serval, felino selvagem africano com tamanho médio e orelhas grandes. O avô deste gato, um serval chamado Kongo, tinha estas características.

Foto Fenrir é um cruzamento entre um gato doméstico e um serval selvagem africano Guiness World Records

De acordo com o site do Guinness, Fenrir é agora o gato doméstico mais alto do mundo da raça f2 savannah, título reconhecido pela The International Cat Association. “Apesar de ser descendente de um felino selvagem, Fenrir é excepcionalmente alto para sua raça, uma vez que é 2,5 cm mais alto que os gatos savannah de tamanho médio”, lê-se no site.

Esta é a primeira vitória de Fenrir, mas já outros gatos de William Powers bateram recordes. Altair Cygnus tem o recorde da cauda mais comprida alguma vez vista e Arcturus, também um savannah, recebeu o mesmo título de Fenrir em 2016: media 48,38 centímetros.

Powers acredita que Fenrir poderá crescer mais do que o falecido irmão Arcturus. “Eu guardei um gráfico de crescimento de ambos os gatos, e a altura de Fen acompanhou a de Arc durante toda a sua infância”, sinalizou.