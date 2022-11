Tem 50 centímetros e usa um degrau para entrar em casa: Pumuckel pode ser o cavalo mais pequeno do mundo

Vive numa quinta na Alemanha com outros cavalos, mas é o mais pequeno de todos eles. Se não crescer mais, Pumuckel pode tornar-se no mais pequeno do mundo a entrar para o Guinness World Records.

O Guinness World Records tem recordes para várias categorias e os animais não ficam de fora da competição. Depois de Fenrir ter sido considerado o gato doméstico mais alto do mundo, Pumuckel, um pónei shetland da Alemanha com apenas 50 centímetros e 34 quilos, pode vencer o título de cavalo mais pequeno.

Neste momento, o recorde pertence a Bombel, um cavalo appaloosa polaco que nasceu com nanismo e mede 55 centímetros. Pumuckel é mais pequeno – e, para a tutora Carola Weidemann, o ideal é que não cresça mais. Ainda assim, segundo explicou o Guinness no email que enviou a Carola, este pónei só pode concorrer à categoria de cavalo mais pequeno do mundo no próximo ano, quando completar quatro anos.

“Tenho de esperar um pouco e espero que este querido não cresça muito mais para que possamos entrar no livro dos recordes do Guinness”, afirmou à Reuters.

Pumuckel usa uma plataforma para subir para a carrinha de Carola REUTERS/Stephane Nitschke Este pónei tem 50 centímetros e pesa 35 quilos REUTERS/Stephane Nitschke O animal só pode concorrer para o Guiness no próximo ano, quando completar quatro anos REUTERS/Stephane Nitschke Fotogaleria Pumuckel usa uma plataforma para subir para a carrinha de Carola REUTERS/Stephane Nitschke

A baixa estatura de Pumuckel obrigou Carola a construir plataformas para que o animal consiga subir para superfícies altas como a carrinha da dona que utiliza diariamente. Entrar em casa também é outro problema, mas o degrau para chegar até à soleira da porta ajuda.

Enquanto este pónei e a dona esperam pelo possível título, os dias são passados a fazer sessões de arteterapia com crianças e idosos em jardins-de-infância e lares de idosos no Oeste da Alemanha. “Ele adora abraços e é um amigo incrível”, explicou Carola.