De gatos sem cabeça a cavalos sorridentes: estas são as fotos mais cómicas dos nossos animais

Cavalos sorridentes, gatos a jogar xadrez ou cães com pernas humanas são algumas das imagens do Comedy Best Photo Awards. O concurso quer ver os momentos mais engraçados de vários animais e, este ano, também houve direito à opinião do público, que pôde votar na fotografia que mais gostou através do site. Um cão sorridente a esquiar foi a favorita.

Ainda assim, a imagem vencedora do prémio de duas mil libras (2.244 mil euros) foi a do fotógrafo japonês Kenichi Morinaga, que captou dois gatos sentados frente a frente e (aparentemente) sem cabeça. Boom Boom, fotografia tirada durante as viagens de Morinaga às ilhas japonesas, destacou-se entre 2000 concorrentes e tornou-se na primeira imagem de um gato a vencer o concurso.

"De repente, fiquei fascinado com as artimanhas dos gatos nas ruas e tive de os fotografar”, conta o fotógrafo em comunicado, acrescentando que tem como plano futuro continuar a fotografar gatos “e trazer muitos mais sorrisos à cara das pessoas”. Há também vencedores na categoria de cão, cavalo, vídeos, animais de estimação parecidos com os donos ou outras criaturas, como é o caso da imagem de um cão surpreendido com uma bola de ténis. As inscrições para a edição de 2023 já estão abertas.