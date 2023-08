O teu animal já se perdeu? Conta-nos como foi para o encontrar

Quer sejam cães, gatos, tartarugas, hamsters... todos gostam de se aventurar de vez em quando. Para os mais sorrateiros, a fuga mais fácil é para debaixo da cama ou da mesa e, felizmente para os tutores, dura muito pouco tempo. (Conhecemos um cão que faz isto frequentemente, mas o som do brinquedo acaba por denunciá-lo).

No entanto, há sempre os que se aventuram quando vêem uma porta aberta e acabam por se perder dos tutores. Seguem-se as buscas, os panfletos afixados nos postes de electricidade e as fotografias que circulam pelas redes sociais. O que sentem os donos nestas alturas?

Estamos à procura respostas a esta pergunta. O teu animal já se perdeu? Conseguiste encontrá-lo? Conta-nos. Se quiseres, mantemos o anonimato.