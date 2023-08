Cadela com 14 anos percorre 163 quilómetros à procura dos donos que tinham ido de férias

As autoridades de Genebra encontraram Lucky na manhã do dia 1 de Agosto.

Uma cadela border terrier com 14 anos percorreu 163 quilómetros pela Suíça durante uma noite depois de fugir da casa onde tinha sido deixada durante as férias dos donos. Lucky ("Sortuda", em inglês) escapou através de um buraco na vedação do local onde estava em Berna, na noite de sexta-feira, dia 31 de Julho; foi encontrada na manhã do dia seguinte, em Genebra. Voltou a ver os donos depois de alguma ajuda das autoridades locais.

Segundo conta o jornal local La Tribune de Geneve, nas primeiras horas da manhã do dia 1 de Agosto, a polícia de Genebra foi alertada para uma cadelinha abandonada e exausta na estrada para o município de Chancy. Os agentes destacados para o local recorreram ao microchip da cadela para encontrar o dono, pensando que o animal pertenceria a alguém das redondezas. Afinal, a cadelinha, descrita pelas autoridades como “adorável”, vinha do cantão de Berna, a mais de 160 quilómetros de distância.

“Sinto-me extremamente feliz por a Lucky estar bem, não morreu, e não se feriu”, admitiu a dona Jennifer Wagner à emissora nacional RTS depois de reaver animal de estimação ao regressar das férias em Berlim, na Alemanha. “Estava muito assustada”, partilhou.

Alguns veterinários contactados pelo jornal La Tribune de Geneve consideram que Lucky percorreu uma distância enorme e que é difícil de acreditar que tenha feito todo o caminho a correr, sozinha, mas outros especialistas notam que um cão bem treinado é capaz de percorrer distâncias longas. Além disso, os cães da raça border terrier foram treinados para perseguir raposas e outros pequenos animais. São animais activos, com muita resistência, que requerem bastante exercício – aborrecem-se com facilidade quando estão sozinhos, dedicando-se a escavar buracos ou saltar por cima de muros e vedações.

Ainda assim, a dona de Lucky acha que a sua companheira de quatro patas teve ajuda durante a viagem. “São 160 quilómetros”, disse Jennifer Wagner em declarações à RTS. “Não acho possível que ela tenha percorrido [o caminho todo]”, continua. "Mas, hey, Lucky, agora és uma celebridade", concluiu, falando para a cadelinha, ao colo.