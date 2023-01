O cão Dexter anda em duas patas desde que foi atropelado: “Nada o pára”

A Internet está cheia de animais influencers, mas nenhum se compara ao cão Dexter, um spaniel que se comporta como um humano e anda em duas patas.

Segundo Kentee Pasek, a dona, Dexter aprendeu a fazer isto sozinho depois de ter sido atropelado a cerca de um quilómetro de casa, no estado norte-americano do Ouray, no Colorado, quando tinha quase um ano.

O animal ficou sem a pata direita e com a esquerda pouco funcional, e por isso precisava de uma cadeira de rodas para se movimentar. Durante meses, foi isso que utilizou: todas as manhãs, Kentee descia as escadas do quintal com o cão ao colo e punha-o na cadeira.

Contudo, num desses dias, optou por ir primeiro buscar café e só depois colocar o animal na cadeira. Quando voltou ao quintal, Dexter já estava no topo das escadas, pronto para entrar em casa.

Kentee conta que apesar de ter ficado surpreendida com a capacidade de adaptação do cão, também ficou preocupada com o facto de poder estar a exercer demasiada pressão nas patas traseiras, por isso, continuou a pôr o animal na cadeira de rodas. O problema é que Dexter não parecia querer e continuava a pôr-se em pé e a caminhar como se nada fosse.

“Ele visita um quiroprático regularmente, que diz que costas são fortes e os quadris são puro músculo”, afirmou ao Guardian, no ano passado.

O cão acabou por se tornar famoso nos Estados Unidos depois de ter sido filmado por um desconhecido e de o vídeo ter sido exibido num canal de televisão.

Neste momento, tem 172 mil seguidores no Instagram e mais de cinco mil no YouTube. Nos vídeos, mostra os passeios pelas ruas da cidade que atraem turistas e população local. E quando as pessoas estão distraídas, faz questão de chamar a atenção para o facto de conseguir andar em duas patas e põe-se à frente delas.

Dexter tem agora sete anos e só utiliza as três patas quando se senta e desce as escadas. "Nada o pára", diz a dona. Consegue correr tão depressa em duas patas como os outros cães em quatro. “Ele fica encantado com toda a atenção e mimos. Mas, no final, ainda é o animal de estimação da família, um cão que adora correr atrás de bolas, apanhar paus e correr no parque”, acrescenta.