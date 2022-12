Neste Instagram, os cães Pó de Arroz e Broa e Mel tanto são fadas do lar como homens barrigudos

Pó de Arroz, um weimaraner de sete anos, tem tudo menos vida de cão. Ora se transforma em avozinha, ora assume a postura de um homem barrigudo ou de baby-sitter. Broa de Mel, um teckel de cinco anos, é mais contido com as personagens que escolhe, mas também gosta de se vestir de Clarice, a empregada doméstica, ou com as roupas de Teresa, a filha de João Araújo e Filomena Santos, os criadores da página de Instagram podarroz_weimaraner​.

A ideia começou em 2015 e “por brincadeira”, quando o Pó de Arroz tinha quatro meses, explica João. Nessa altura, “os telemóveis não tinham muita qualidade, mas o Pó fazia coisas engraçadas e eu fotografava e filmava para mostrar às pessoas”, conta em entrevista ao P3. Pouco tempo depois, decidiu que estava na altura de criar uma conta de Instagram só para o cão.

A cada dois anos, este arquitecto de 33 anos adopta um novo animal que também passa a fazer parte das brincadeiras. Em 2017, chegou a Broa de Mel, uma cadela de caçadores que nasceu em Badajoz. Em 2019, foi a vez da gata Lurdes e este ano da Palmira, outra gata, que é cega. Os animais juntam-se e interagem com a filha do casal e, segundo João este “é um dos motivos que explica o sucesso” desta ideia. “Mas também é pelas coisas engraçadas, como os vídeos a ir buscar papel higiénico. Essas coisas são giras e incentivam as pessoas a tentarem fazer isso com os cães delas. Já recebemos algumas fotografias engraçadas”, adianta.

Apesar de a página ter conteúdos regulares, João garante que tudo acontece espontaneamente uma vez que “não há inspiração específica”. “Às vezes, procuro ideias nas tendências [das redes], mas também não tenho muito tempo para andar a ver essas coisas, porque trabalho das 8h às 17h e tenho a minha filha”, acrescenta.

Trabalhar com as duas gatas é mais difícil, por isso as estrelas são só o Pó e a Broa. Os vídeos acabam por ser feitos “em cima do joelho” e é a partir de frames que faz as fotografias para depois publicar. “Estou há um mês a tentar com biscoitos que a Broa toque piano. Ela já vai às teclas, mas só daqui a três meses aqui é que vou consegui que ela toque. É aos poucos e quando os cães estão dispostos a fazer estas coisas”, revela.

Nas imagens, os cães parecem ser calmos, mas na realidade são bem enérgicos O Pó de Arroz é o que dá mais trabalho – especialmente quando decide que só pode beber água do bidé. “A Broa é mais tranquila”, diz o arquitecto, acrescentando que a próxima publicação ainda é uma incógnita.