Fedya: este gato é um fenómeno da Internet — e está sempre espantado

Gatos sem pêlo já não são novidade, felinos influencers premiados internacionalmente também já vimos. Mas gatos com focinhos achatados e problemas de visão ainda não, pelo menos até Fedya, de três anos, ser descoberto nas redes sociais.

O novo gato-sensação da Internet conta com 109 mil seguidores no Instagram e tudo por causa da aparência invulgar, resultado de uma má formação genética: o focinho é redondo e espalmado e os olhos esbugalhados e a apontar para o nariz revelam um certo grau de estrabismo.

Este gato russo nasceu com um distúrbio de coordenação e tinha dificuldade em movimentar-se. A mãe morreu durante o parto e Fedya acabou por ser adoptado por Natalia Zhdanova, de 41 anos.

A dona acredita que as feições estão relacionadas com os problemas de saúde que o gato desenvolveu à nascença ou com uma possível anomalia genética. No entanto, são apenas suposições, uma vez que nunca foram feitas análises genéticas para descobrir a verdadeira razão.

Apesar da aparência, Fedya é saudável e faz todas as actividades normais de um gato. Brincar, trepar cadeiras ou varandas e oferecer resistência na do banho são alguns dos exemplos. Mesmo que esteja sossegado, parece que andou a fazer algo que não devia e está preparado para ser confrontado.