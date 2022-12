Scruff, o “cão ecológico” que já recolheu mais de mil garrafas de plástico

Yvonne Faulkner-Grant e o marido, David Grant, repararam no ano passado que Scruff, o cão, fazia uma coisa invulgar enquanto passeavam na cidade de Nuneaton, no centro de Inglaterra.

O animal, um border collie de 13 anos, sempre gostou de apanhar paus, mas, explica Yvonne, o casal deixou de os atirar depois de o veterinário lhes ter dito que poderiam provocar cortes dentro da boca do cão.

Os border collies são animais que gostam de se mexer e adoram ir buscar objectos, por isso Yvonne e David ficaram contentes quando Scruff começou a apanhar garrafas de plástico nos campos, parques e ruas da cidade. "Ele via uma garrafa que alguém tinha atirado para o chão, ia buscá-la, brincava com ela, depois largava-a e deixava-a", explicou a dona.

"Elogiávamo-lo e ele ia à procura de outra, mas começámos a sentir-nos mal por deixarmos as garrafas [no chão]", explicou David. "Apesar de não serem nossas, era lixo", acrescentou.

O casal elaborou um plano: levariam um saco de pano nas caminhadas que fazem duas vezes por dia para que pudessem recolher e reciclar todas as garrafas de plástico que Scruff apanhasse. Como estamos perto do ano novo, também pensaram que seria divertido armazenar todas as garrafas de água, sumo e latas de refrigerante que o cão encontrou em 2022.

Foto Yvonne e David guardam as garrafas no quintal e juntam-as para depois as contarem no início de Janeiro David Grant

Desde essa altura, publicam as aventuras de limpeza uma vez por mês no Facebook de David com a hashtag #scruffsbottlepatrol (a patrulha de Scruff por plástico).

De acordo com os donos, em Janeiro, o primeiro mês em que testaram o plano, o animal encontrou 41 garrafas. Quando David tirou uma fotografia e partilhou no Facebook, amigos e vizinhos elogiaram o gesto. "Bom rapaz!" e "Muito bem, Scruff!" foram alguns dos comentários.

"Bom trabalho, Scruff ... mereces uma guloseima [e] o teu dono merece beber um copo", comentou uma pessoa. "Acho que isto é absolutamente brilhante. Boa, Scruff", escreveu outro. Um outro seguidor apelidou o cão de "Scruffy, o Guerreiro Ecológico", e, segundo Yvonne, o nome foi rapidamente abreviado para "Cão Ecológico".

"Ficámos todos espantados com a quantidade de garrafas que ele tem encontrado – e também ficámos chocados com a quantidade de pessoas que as atira para o chão", afirmou a mulher. "Todos adoram que o Scruff esteja a ajudar a limpar a nossa cidade."

Segundo David, em Fevereiro, Scruff subiu a fasquia e encontrou 61 garrafas de plástico e em Março foram 110 e um copo de plástico. Em Agosto, encontrou 143 garrafas. "Achamos que tinha a ver com o facto de as crianças estarem fora [do recinto] da escola, mas isso não é desculpa para deitarem lixo no chão", alertou. "Estamos contentes pelo Scruff gostar de ir buscar as garrafas e poder ajudar a dar um exemplo de como cuidar do planeta."

O casal guarda as garrafas no quintal e junta-as para depois as contar no início de Janeiro, antes de as reciclar. "Temos definitivamente mais de mil neste momento", afirma David. "São muito poucos os dias em que o Scruff não encontra nenhuma", acrescenta.

Foto Yvonne e Scruff Yvonne Faulkner-Grant

"Encontrar garrafas de plástico é o foco e a paixão dele", explica de Yvonne, de 47 anos. "Ele é o tipo de cão que precisa de receber ordens, e sente que nos agrada quando deixa outra garrafa de plástico aos nossos pés."

O animal faz parte da família desde 2009, quando Yvonne o trouxe para casa ainda cachorro, depois de o ter ido buscar a uma quinta no País de Gales. "Ele sempre foi um cão muito inteligente e brincalhão que adora longas caminhadas e jogos de busca. Pode estar a chover a potes que ele não se importa. O Scruff adora estar ao ar livre", revela.

Quando Yvonne e David, de 48 anos, se conheceram há cerca de três anos num clube de corrida (casaram-se em Setembro), o marido também se apaixonou pelo cão. "O Scruff é um cão já velho, mas tem muita energia e está sempre pronto para brincar. Fazemos sempre duas longas caminhadas com ele, uma de manhã e outra à noite", explica.

Yvonne é supervisora numa empresa de distribuição alimentar e David trabalha numa fábrica que produz produtos aeroespaciais. "Chegas a casa cansado e o Scruff vai sentar-se ao teu lado e pôr uma bola no teu colo", disse David. "Provavelmente, caminhamos oito quilómetros por dia com ele pelos montes e campos perto do sítio onde vivemos. É sempre uma aventura divertida sair com ele."

David revela ainda que quando o cão encontra uma garrafa, vai a correr sentar-se junto dela até os donos o deixarem apanhar. "E se estiver do outro lado da estrada, não atravessa, a menos que lhe digamos para o fazer, É um cão inteligente", acrescenta.

Um outro cão em Londres apareceu nas notícias em Outubro por recolher seis mil bolas de golfe perdidas, mas a família diz que Scruff não está preocupado com o facto de outros animais lhe estarem a tentar roubar as luzes da ribalta no Reino Unido, tendo em conta que já apareceu na BBC. "Ele não deixa que toda esta atenção lhe suba à cabeça", diz Yvonne. "Há muita gente que nos diz que ele não parece ter a idade que tem."

"É realmente um cão herói", afirma David, acrescentando que vai ser divertido juntar todas as garrafas de plástico que o cão encontrar para o ano. O casal planeia continuar a guardar as garrafas no quintal durante 2023, mas, acrescenta David, vão reciclá-las no final de cada mês. "Digamos que este ano ele recolheu muito mais garrafas do que alguma vez poderíamos imaginar", conclui.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post