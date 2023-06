Exército colombiano procura Wilson, o cão que ajudou a encontrar as crianças na selva

Os quatro irmãos que se perderam na floresta de Guaviare, na Colômbia, depois de um acidente de avião, foram encontrados na sexta-feira, 9 de Junho, mas Wilson, um dos dez cães de salvamento que participava nas buscas, continua desaparecido.

Segundo o Guardian, o pastor-belga de seis anos foi visto pela última vez na quinta-feira, dia 8 de Junho. Um dos elementos da equipa de resgate ainda tentou agarrar o animal, mas este acabou por fugir.

O Exército colombiano acredita que o cão se perdeu devido às condições do terreno e à “humidade e condições climáticas adversas” que o deixaram desorientado. No entanto, não está descartada a hipótese de Wilson ter encontrado um predador na floresta, o que explica a súbita mudança de comportamento e fuga.

As forças militares do país continuam a patrulhar a floresta amazónica para o encontrarem e, tal como aconteceu com as crianças, só vão parar quando aparecer. “Nenhum comando fica para trás”, escreveu o Exército colombiano no Twitter.

“Estamos unidos para resgatar da selva o nosso comando canino Wilson e trazê-lo de volta”, lê-se numa publicação das Forças Militares do país.

Estamos unidos para recuperar de la selva a nuestro comando canino Wilson y traerlo de regreso.



¡La #OperaciónEsperanza de @FuerzasMilCol no finaliza hasta encontrarlo!#VamosPorWilson pic.twitter.com/jcTFhgQwqS — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 13, 2023

O pastor-belga ajudou a equipa da Operação Esperança a encontrar pistas que indicavam que as crianças estavam vivas e, de acordo com a Folha de São Paulo, pode mesmo ter estado com os irmãos depois de se ter afastado dos militares.

Apesar de estarem subnutridos, os menores estão a recuperar num hospital de Bogotá. Lesly, de 13 anos, e Soleiny, de nove, dizem ter estado com um cão na floresta que as “acompanhou durante algum tempo”, mas não sabem se era Wilson, adianta Astrid Cáceres, directora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, citada pelo mesmo jornal. As duas irmãs desenharam um cão na floresta junto de uma árvore e da bandeira da Colômbia.

A par disto, os militares também encontraram pegadas que acreditam ser de um cão ao lado das que pertenciam às crianças. Segundo o El País, o general Helder Giraldo, comandante das Forças Armadas, pediu aos militares que continuam na floresta para seguirem as pegadas do animal.

“Um camarada caído nunca é abandonado no campo de combate. A Operação Esperança continua na busca pelo nosso cão Wilson, que no rastreamento e na ânsia de encontrar as crianças se distanciou dos militares e se perdeu”, declarou.

Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens a Wilson que é considerado o herói da missão, assim como desejos para que seja encontrado rapidamente.

Encontremos a Wilson ????

?? pic.twitter.com/5hMDgTu3QK — Patata Caricaturas (@PATATAdibujo) June 10, 2023

Os quatro irmãos, de 13, nove, quatro e um ano, estiveram perdidos na floresta durante 40 dias depois de o avião onde seguiam com a mãe e outros dois adultos ter caído. Foram os únicos sobreviventes.

As buscas, que começaram a 16 de Maio, reuniram mais de 100 elementos das Forças Especiais da Colômbia, cães de resgate e indígenas.