Encontradas com vida quatro crianças desaparecidas na floresta na Colômbia há 40 dias

Um bebé e três crianças foram encontradas com vida na floresta amazónica na Colômbia 40 dias depois da queda de um avião. Estão a receber assistência médica em Bogotá e já estiveram com o pai.

Quatro crianças foram encontradas com vida 40 dias depois de terem desaparecido na floresta amazónica da Colômbia, após a queda de uma aeronave a 1 de Maio. A mais velha tem 13 anos, uma delas tem nove anos, outra tem quatro e a mais nova tem apenas um ano de vida. Todos os adultos a bordo, incluindo a mãe, morreram.

A descoberta das crianças foi revelada este sábado pelo Presidente colombiano, Gustavo Petro, que considerou o momento "uma alegria para todo o país" e "um dia mágico". Segundo o chefe de Estado, as quatro crianças estavam sozinhas: "Elas próprias tornaram-se um exemplo de sobrevivência total que vai ficar na História", considerou.

Petro já tinha anunciado a descoberta das crianças, a 18 de Maio, no Twitter, mas no dia seguinte apagou mensagem, no meio de relatos contraditórios sobre o destino das crianças. Agora voltou à rede social para confirmar a descoberta dos quatro menores e publicar uma fotografia dos elementos que participavam nas buscas enquanto prestavam assistência às crianças.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Os quatro menores foram transferidos para Bogotá de avião e depois encaminhados de ambulância para o hospital. O pai já esteve com elas e o Presidente da Colômbia já conversou com o avô dos quatro sobreviventes, que considerou que "a mãe floresta devolveu" as crianças à família.

O acidente de avião aconteceu no primeiro dia de Maio. Um Cessna 206 transportava sete pessoas numa rota entre Araracuara, na província do Amazonas, e San Jose del Guaviare, cidade na província de Guaviare, quando emitiu um alerta devido a uma falha no motor na madrugada de 1 de Maio.

Três adultos — o piloto do avião, o co-piloto e líder da comunidade indígena, e a mãe das crianças — morreram na sequência do acidente e os seus corpos foram encontrados junto com o avião. Foram encontrados sinais de que as crianças teriam sobrevivido ao impacto.

Ao longo dos dias seguintes, as equipas de salvamento e resgate destacadas para o caso encontraram uma garrafa para crianças, uma tesoura, um elástico de cabelo e um abrigo improvisado. Os elementos das equipas também identificaram pegadas que adensaram a teoria de que as crianças estavam vivas e que se moviam pela floresta.