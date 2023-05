Depois da morte de Proteo, Turquia oferece cão de resgate ao México

O pastor alemão aterrou esta terça-feira no aeroporto da Cidade do México onde foi recebido pela equipa de resgate mexicana.

A Turquia ofereceu uma cria de pastor alemão ao México, para agradecer a ajuda da equipa de resgate mexicana e, em particular, de Proteo, o cão que morreu durante uma missão de salvamento depois do sismo que abalou a Turquia e a Síria em Fevereiro.

O pastor alemão, que ainda não tem nome, saiu de Istambul na segunda-feira, 1 de Maio, e chegou esta tarde ao aeroporto da Cidade do México. O Ministério da Defesa Nacional mexicano (Sedena) partilhou várias fotografias da viagem nas redes sociais e um link para acompanhar o voo em tempo real.

À chegada, o cão foi recebido com aplausos por vários elementos do exército mexicano e pelos restantes cães da equipa de resgate, conforme mostra o vídeo publicado pelo exército no Facebook. “A ajuda humanitária não conhece limites ou fronteiras”, escreveu o ministério, citado pela BBC.

¡Llegué a México! Ya solo faltan unos minutos para bajar del avión y que mis patitas pisen suelo mexicano por primera vez, aquí en mi nuevo hogar.

O cão vai ser treinado para participar nas missões de salvamento dentro do país e além-fronteiras, mas antes disso, precisa de ter um nome. Proteo II, Arkadas, que em turco significa amigo, ou Yardim (ajuda) são os nomes que vão a votos.

O exército mexicano agradece o gesto da Turquia e espera que o novo cão siga os passos de Proteo que, segundo o treinador, morreu no dia 12 de Fevereiro por "exaustão", depois de longas horas a tentar localizar sobreviventes do sismo, e não num deslizamento de terras, como tinha sido noticiado.

A equipa de resgate conta com a ajuda de nove cães, com idades entre os três e os oito anos. São eles Tardio, Timba, Teología, Barato, Kiara, Territorio, Bureta, Biósfera e Balanceo, enumera a BBC.