Colômbia suspende buscas por Wilson, o cão que ajudou a encontrar crianças na selva

O Exército colombiano anunciou, no início desta semana, que as buscas por Wilson, o cão que ajudou a encontrar os quatro irmãos que desapareceram na floresta de Guaviare, na Colômbia, estão suspensas.

O pastor alemão de seis anos desapareceu dois dias antes de as crianças terem sido encontradas e, de acordo com as forças militares do país, pode mesmo ter estado com os irmãos durante algum tempo.

Os militares colombianos garantiram que as buscas por Wilson só terminariam quando o cão não fosse encontrado, mas mais de um mês depois sem rasto do animal, o general Pedro Sánchez, comandante das Forças Militares da Colômbia e responsável pela operação de resgate dos menores, disse ser “improvável” que apareça.

“O Wilson é um comando nosso. Fizemos absolutamente tudo ao nosso alcance, não medimos esforços para encontrá-lo, mas sabemos que é praticamente improvável que possamos encontrá-lo”, declarou Pedro Sánchez, citado pela Folha de São Paulo. Segundo o mesmo jornal, os militares já terão desistido das buscas.

O general lamenta ainda a perda do animal que desempenhou um papel chave na operação de resgate das quatro crianças vítimas de um acidente de viação e acrescenta que Wilson será homenageado com uma estátua.

"Wilson será lembrado nos nossos corações e na alma deste povo colombiano como faremos com os outros caninos e com os nossos soldados e polícias que ofereceram as suas vidas”, afirmou, citado pelo El País.

Segundo o Exército, o pastor alemão desapareceu no dia 8 de Junho, possivelmente devido às condições do terreno e à “humidade e condições climáticas adversas” que o deixaram desorientado.

As buscas na floresta amazónica reuniram mais de 70 elementos das Forças Militares da Colômbia que procuraram atrair o animal com comida deixada em locais estratégicos e cadelas com o cio.