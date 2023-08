Mercado sueco em queda livre deixa imobiliário europeu em alerta

Em tempos um dos mais dinâmicos do espaço europeu, o mercado imobiliário da Suécia está a tornar-se um dos maiores focos de preocupação da economia europeia. Com os preços a caírem desde a segunda metade do ano passado, as empresas do sector, que são das maiores proprietárias do país, estão a ver os activos a deteriorar-se e a entrar numa corrida contra o tempo para conseguir honrar as dívidas que têm de reembolsar no próximo ano. Pelo caminho, reguladores e economistas temem um contágio do mercado sueco ao resto da Europa, numa altura em que tanto os preços como as vendas já caem em vários países.

