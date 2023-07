Subidas de juros do passado mostram que o pior pode estar para vir na economia

Nas duas ocasiões do passado em que o Banco Central Europeu (BCE) pôs em prática uma subida prolongada e acentuada das suas taxas de juro, os efeitos negativos na economia portuguesa demoraram pelo menos dois anos a fazerem-se notar de forma clara e já num cenário de crise generalizada no resto da Europa. Um sinal de alerta para aquilo que pode ainda acontecer nos próximos meses, numa altura em que, apesar da subida dos juros, a economia portuguesa continua para já a crescer, com uma taxa de desemprego baixa e sem sinais sérios de aumento do crédito malparado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt