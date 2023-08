Novos fósseis de dinossauros descobertos perto do cabo Espichel

Novos fósseis de dinossauros herbívoros foram descobertos a cerca de dois quilómetros a norte do cabo Espichel, incluindo a que poderá ser uma nova espécie de dinossauro saurópode, informa em comunicado o Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP), na Golegã.

Foi encontrado um conjunto de fósseis de dinossauros saurópodes, datados do Cretácico Inferior (cerca de 129 milhões de anos), em diferentes camadas na base de uma formação geológica. Os restos pertencem a diferentes indivíduos de dinossauros saurópodes (os gigantescos dinossauros de pescoço e cauda compridos), com a maioria a pertencer a saurópodes do grupo do titanossauros, que era muito diversificado durante o Cretácico.

Os resultados da análise do conjunto de fósseis foram publicados num artigo científico na revista Cretaceous Research.

No comunicado destaca-se o achado de “duas vértebras em conexão anatómica de um pequeno indivíduo”, que poderão “pertencer a uma nova espécie destes dinossauros, um novo dinossauro de dimensões pequenas, comparadas com os seus parentes gigantescos”. “Estas vértebras poderão pertencer a uma nova espécie destes dinossauros, um novo dinossauro de dimensões pequenas em comparação com os seus parentes gigantescos. Novos estudos poderão confirmar esta hipótese”, refere o comunicado.

Os dinossauros terão vivido nas proximidades de um ambiente de litoral (lagunar), frequentado por diferentes espécies de vertebrados (crocodilos, pterossauros, tartarugas e outros dinossauros), que usavam a região como habitat ou zona de passagem entre área de alimentação, realça-se ainda no comunicado.

Os resultados agora divulgados resultam do trabalho de uma equipa de paleontólogos e geólogos portugueses e brasileiros, liderada pelo paleontólogo Silvério Figueiredo, presidente do CPGP​ e professor do Instituto Politécnico de Tomar.