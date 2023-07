Com esta oposição, o PS volta a ganhar as eleições em 2026

Desde que António Costa tomou posse, no dia 30 de Março de 2022, saíram do Governo dois ministros e 11 secretários de Estado. A última demissão, do secretário de Estado Marco Capitão Ferreira, envolve suspeitas graves de corrupção no Ministério da Defesa, e à medida que se conhecem mais detalhes sobre o caso a posição do ministro João Gomes Cravinho vai-se fragilizando. No último ano, houve uma comissão de inquérito à TAP profundamente embaraçosa para o Governo; pancadaria no Ministério das Infra-Estruturas; o primeiro grande conflito entre o primeiro-ministro e o Presidente da República; uma inflação como já não se via desde 1992; perda do poder de compra; juros altíssimos que dobram as prestações das casas; greves diárias na CP; tribunais paralisados pelos protestos dos funcionários judiciais; professores em fúria; demissões em catadupa nos hospitais; a classe média empurrada para fora de Lisboa e do Porto.

