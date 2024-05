A esquerda adora o povo – só lhe falta confiar nele

Talvez a polémica sobre a preguiça dos turcos e os limites da liberdade de expressão se resuma a isto: uma dissensão acerca do nível de confiança que cada um de nós tem na humanidade e na inteligência do próximo. Há gente – chamemos-lhes os optimistas – que acredita que as pessoas reconhecem declarações idiotas quando as ouvem, e por isso não precisam de ser protegidas delas. E há gente – chamemos-lhes os pessimistas – que acredita que as pessoas devem ser protegidas de declarações idiotas porque tenderão a ser contaminadas pela idiotice.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt