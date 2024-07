“Mulher” é pouco inclusivo. E que tal “pessoa com vagina”?

Na sequência de um pedido de esclarecimento do grupo parlamentar do PSD à Direcção-Geral da Saúde, após a utilização da expressão “pessoas que menstruam” em vez de “mulheres” num questionário online da DGS, o PÚBLICO dedicou ao tema um artigo intitulado “‘Pessoas que menstruam’ é polémico? ‘É o termo usado em toda a documentação internacional’, lembram especialistas”. A jornalista Patrícia Carvalho falou com uma psicóloga e uma psiquiatra sobre a matéria, mas faltou uma parte importante de enquadramento: contar a história da polémica internacional em torno da expressão “pessoas que menstruam”, que me parece fundamental para perceber o caso.

