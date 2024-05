Jovens até aos 35: uma nova classe de dependentes do Estado

Os problemas de algumas destas medidas parecem-me tão evidentes que duvido muito que as vantagens venham no futuro sobrepor-se às desvantagens.

Não sei se os portugueses com menos de 35 anos vibraram de entusiasmo com as várias medidas anunciadas pelo Governo, mas isto eu sei: a única coisa que vejo PS e PSD fazerem neste país é aprofundar a cultura de dependência entre os cidadãos e o Estado. Acima dos 65 anos já tínhamos o exército de reformados, porque a vida está próxima do fim. Agora passamos a ter, abaixo dos 35, o exército dos descamisados, porque a vida ainda está muito no início.