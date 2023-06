No festival de Vagos cozinha-se “com amor”. Sejam “pescadores, mulheres da praça ou chefs

À beira da praia, o Vagos Sensation Gourmet volta a pôr cozinheiros de renome lado a lado com as gentes da terra. De sexta a domingo, promete-se um “manifesto de amor” a Maria de Lourdes Modesto.

Podia ser um festival gastronómico igual a tantos outros, mas não é. Começando, desde logo, pelo facto de não ser organizado por uma empresa especializada em eventos, mas sim por uns quantos amantes da praia da Vagueira, em Vagos, e de boa comida. O Vagos Sensation Gourmet arranca esta sexta-feira e, até domingo, volta a levar àquela praia da região de Aveiro alguns nomes grandes da gastronomia nacional e internacional.

É o caso do brasileiro Rodrigo Oliveira, também conhecido como Rodrigo Mocoto, e de Michel van der Kroft, detentor de duas estrelas Michelin. Portugal também estará representado ao mais alto nível, com António Loureiro, do restaurante A Cozinha (Guimarães), e Diogo Rocha, do Mesa de Lemos (Silgueiros, Viseu), ambos detentores de uma estrela. E o melhor de tudo é que chefes e gentes da terra voltam a estar lado a lado.

“Juntamos pessoas que cozinham com amor, sejam elas pescadores, mulheres da praça ou chefes com ou sem estrela Michelin”, faz questão de destacar o chef Tony Martins, um dos organizadores do programa que, este ano, contará também com a participação de Joana Barrios, do 24 Kitchen, e Ann Kristin, segunda classificada do último programa do MasterChef Portugal. Outro dos nomes confirmados é o de João Carlos Silva, de São Tomé e Príncipe, que ficará sempre conhecido como o apresentador do programa televisivo Na Roça com os Tachos e vem avivar “a memória de uma geração que ainda não tem estado muito presente no Vagos Sensation Gourmet”, repara Tony Martins.

Foto Vagos Sensation Gourmet dr

Esta que é já a oitava edição, pretende ser um manifesto de amor à “mãe” da cozinha tradicional portuguesa, Maria de Lourdes Modesto, tendo como tema principal “A influência dos Descobrimentos no receituário”.

A sessão de inauguração está marcada para as 18h30, mas o evento abre pelas 16h, com um showcooking a cargo de Cristina Rubina, que iniciou recentemente o projecto Taller14. No sábado e no domingo, o festival abre às 11h, com actividades a decorrerem de forma ininterrupta ao longo de todo o dia. À semelhança do que tem acontecido nas edições anteriores, o acesso ao recinto do Vagos Sensation Gourmet é gratuito. Somente as provas e participações nos workshops necessitam de aquisição de um kit (garfo e copo), pelo valor de 6 euros por dia. “Esse kit tem um conjunto de lembranças que por si só já vale esse montante: um porta-chaves que também é um abre-caricas, um copo alusivo ao evento, um saquinho de sal e outras ofertas”, nota o organizador.

Foto Vagos Sensation Gourmet dr

Para aqueles que adquirirem este kit do Vagos Sensation Gourmet está também garantido o acesso aos “grelhadores comunitários”. “As pessoas podem comprar peixe no mercado ou comprar carne no stand da Marinhoa que nós grelhamos e ainda oferecemos a salada e o pão”, anuncia o chef Tony Martins.

O grande objectivo da organização para a edição deste ano passa por “melhor a experiência” de quem visita o evento - e não tanto crescer em termos de afluência -, realça o chef vaguense. Para isso, refere, foram introduzidas melhorias no recinto do festival.

Toda a informação e programação no site do Vagos Sensation Gourmet.