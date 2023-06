ModaLisboa está à procura de Sangue Novo. Inscrições abertas para jovens criadores

Estão abertas as inscrições para concurso de novos talentos da ModaLisboa, o Sangue Novo. Até 19 de Julho, os jovens criadores podem inscrever-se, apresentando as suas propostas de colecção, reflectindo também sobre os desafios actuais da indústria. Os dez projectos seleccionados vão apresentar na semana de moda da capital portuguesa, em Outubro.

“É imperativo formar, impulsionar e apoiar criadores com uma identidade conceptual distinta e relevante, destreza técnica e cultura visual com potencial para uma afirmação no mercado”, salienta a associação ModaLisboa, em comunicado. Além da criatividade, procuram-se jovens que tenham uma resposta para a crise climática, através da moda, destacam ainda.

Os candidatos devem ter entre 18 e 35 anos, finalistas de cursos de moda ou recém-formados a iniciar um projecto em nome próprio, pode ler-se no regulamento. À semelhança de edições anteriores, o concurso terá o apoio da indústria têxtil, que fornece os materiais necessários aos concorrentes seleccionados para desenvolverem as suas colecções.

Numa primeira fase, o júri avalia os projectos candidatos em critérios como criatividade, inovação, sustentabilidade, conceito, pesquisa, design, silhuetas, selecção de cores e materiais. Depois são eleitos dez criadores para apresentar na ModaLisboa. O painel de jurados é presidido pelo designer Miguel Flor e conta com Joana Jorge, gestora de projecto da ModaLisboa, o designer João Magalhães, bem como Adriano Baptista, director da revista Fucking Young.

Foto A colecção de Inês Barreto, que venceu a última edição do Sangue Novo Matilde Fieschi

Depois do desfile de Outubro são eleitos cinco finalistas, que contarão com mentoria do júri para a fase final e um apoio de mil euros para desenvolver a colecção. Em Março de 2024, um deles sagrar-se-á o grande vendedor do grande prémio, em parceria com o Instituo Europeo di Design, e terá oportunidade de frequentar o mestrado em gestão de moda, em Florença, avaliado em 24 mil euros.

O segundo prémio resulta de uma aliança com a empresa têxtil RDD e inclui um estágio de três meses, uma bolsa de 1,750 euros e a oportunidade de apresentar na plataforma Workstation, na ModaLisboa. Os dois vencedores também beneficiam de serviços de assessoria de imprensa da agência Showpress.

O concurso Sangue Novo é organizado desde 1996 pela ModaLisboa. Um dos primeiros vencedores foi precisamente Miguel Flor, mas a plataforma é responsável por dar à moda nacional outros nomes como Duarte, Filipe Augusto, Hibu ou Olga Noronha. Em Março deste ano, saiu vencedora a jovem Inês Barreto.