João Magalhães: “Fui aprendendo a juntar a minha mensagem mais criativa a algo mais comercial”

O número 102 da Rua das Trinas é a nova casa da marca de João Magalhães. Aos 34 anos, o criador não é uma novidade no circuito de moda da capital, mas confessa, em conversa com o PÚBLICO, que só agora conquistou a estabilidade necessária para levar o projecto em nome próprio mais além. Este domingo, no último dia da 59.ª ModaLisboa, abre as portas do novo estúdio e inaugura (finalmente) a loja online. “Vou dar um passo gigante”, celebra.