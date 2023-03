Olga Noronha: uma artista entre a biofiligrana, a escultura e a joalharia

Pode dizer-se que Olga Noronha é, desde cedo, uma empreendedora. Tudo começou na infância com as jóias que fazia artesanalmente e vendia. Aos 11 anos já estudava joalharia e, mais tarde, um percurso em Londres fê-la descobrir uma nova funcionalidade para esta arte: a joalharia medicamente prescrita. Quando não está de alicate na mão, a estudar as potencialidades da biofiligrana, pode ser encontrada a esculpir no seu ateliê, no Porto. É esse trabalho que traz nesta sexta-feira à ModaLisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt