Instituto italiano de design e moda quer abrir nova escola em Portugal

A abertura deverá acontecer nos próximos três anos em Lisboa ou no Porto, avança Riccardo Balbo, director académico do Instituto Europeo di Design, presente em Itália, Espanha e Brasil.

Portugal pode vir a ter uma nova escola de design e moda nos próximos três anos. O italiano Instituto Europeo di Design (IED) está interessado em expandir a operação para Lisboa ou para o Porto e esteve na ModaLisboa para se apresentar aos portugueses. “Se estamos aqui é porque estamos interessados em Portugal. Não se trata só da forma semelhante como olhamos para a moda, mas, sim, como interagimos e transmitimos conhecimento”, declara ao PÚBLICO Riccardo Balbo, director académico do Grupo IED.

Se a expansão se vier a concretizar, Portugal será o quarto país da rede IED, com 11 escolas de design em Itália, Espanha e Brasil. A história da instituição recua a 1966, quando foi fundada por Francesco Morelli, em Milão. “É uma história fantástica. Arrendou um apartamento e pediu a um amigo que desenhasse uma brochura. Com o dinheiro dos alunos que se inscreveram, pagava a casa”, conta, com orgulho, o responsável.

A escola tinha por objectivo trazer algo de diferente ao ensino do design, no preâmbulo das revoltas estudantis da Maio de 1968. “Em 1967, quando os cursos arrancaram, as gerações queriam aprender de outra forma. Francesco Morelli inventou uma escola onde ensinava o que as pessoas estavam a pedir”, acrescenta. Actualmente, estão divididos em quatro áreas de ensino: Design, Moda, Comunicação e Gestão, Artes e Restauro e Artes Visuais.

Foto A sede da IED em Milão DR

Essa forma prática de ensinar, onde “se dá ferramentas às pessoas para que façam o que querem”, é algo que faz eco principalmente na cultura mediterrânica. E é uma visão que se liga aos próprios princípios do design, assevera: “Pôr a inteligência ao serviço de aumentar a qualidade de vida.”

Apesar de Portugal “ter um mar diferente”, diz com humor, tem uma cultura semelhante no que toca ao ensino. “Transmitimos conhecimento através do processo de observação. Damos o exemplo e pomos os alunos na condição de fazer as coisas”, observa, defendendo que esta agilidade não se encontra nas universidades.

Foto IED DR

Foto IED DR

Para já, a organização ainda não definiu a cidade onde quer abrir a escola, um plano com vista para os próximos três anos. “Portugal não é assim tão grande, mas, no final de contas, Lisboa ou Porto é onde está a densidade. E é lá que temos as semanas de moda”, argumenta.

Riccardo Balbo tem dúvidas quanto à pertinência de um país “que não é assim tão grande” ter duas semanas de moda. “Em Itália, temos a semana de moda em Milão e depois uma coisa diferente, mas igualmente importante em Florença, a Pitti Uomo”, exemplifica. E reforça: “Acho que os dois [ModaLisboa e Portugal Fashion] se devem diferenciar. Nunca é bom competir.”

Em breve, a vencedora do concurso de novos talentos da ModaLisboa, o Sangue Novo, estará a caminho da IED de Milão. Inês Barreto vai frequentar o mestrado de Design de Moda no valor de mais de 20 mil euros.

A parceria da IED com a ModaLisboa resultou também no desfile de seis estudantes das escolas de design no certame da capital. No sábado, 11 de Março, Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà e Maria Eleonora Pignata apresentaram as suas propostas.