G7 ameaça com “custos elevados” os países que ajudam Rússia a contornar sanções

Os líderes das sete maiores economias mundiais (G7) comprometeram-se a reforçar as sanções contra a Rússia e a manter o apoio financeiro de longo prazo à Ucrânia, garantindo igualmente que os países que estão a ajudar ao esforço de guerra russo vão “enfrentar custos elevados”.

No comunicado conjunto que saiu esta sexta-feira da cimeira de Hiroxima, no Japão, o grupo afirmou-se empenhado em “prevenir a evasão e a ultrapassagem das [suas] medidas contra a Rússia” e pediu aos países que estão a ajudar Moscovo a contornar as sanções “que parem imediatamente de fornecer apoio material à agressão da Rússia”.

O G7 diz querer “fortalecer a compreensão das medidas por países terceiros”, para que estas “tenham o efeito desejado”, mas garante que vai “responder” e “agir contra países que apoiam materialmente a guerra da Rússia”.

O aviso estende-se ao sector financeiro. “Estamos a tomar medidas para reduzir ainda mais as avenidas da Rússia para contornar as nossas medidas financeiras, incluindo impedir o uso das sucursais de bancos russos em países terceiros para evitar as sanções”, diz o comunicado, ameaçando com “mais medidas contra aqueles que deliberadamente apoiam o financiamento da guerra”.

Quanto a novas sanções, os países do G7 dizem que vão restringir “as exportações de todos os bens fundamentais para a agressão russa”, o que abrange “maquinaria industrial, ferramentas e outra tecnologia que a Rússia usa para reconstruir a sua máquina de guerra”. O objectivo, garantem, é “privar a Rússia da tecnologia, do equipamento industrial e dos serviços do G7 que mantêm a máquina de guerra”.

Já sobre o comércio de diamantes russos, que a União Europeia esperava conseguir restringir, a declaração é mais vaga, prometendo os países do G7 apenas que vão “continuar a trabalhar em proximidade” nesse sentido.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar pessoalmente na cimeira de Hiroxima, que decorre até domingo, depois de uma paragem na Arábia Saudita para se dirigir aos Estados-membros da Liga Árabe.

Na agenda da reunião dos líderes do G7 – composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Itália e União Europeia – está também a China, esperando-se que o comunicado conjunto final aborde especificamente o aumento de tensão entre Washington e aquele gigante asiático.