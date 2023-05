Diplomata Zelensky a caminho do G7, com escala na Liga Árabe

Depois do périplo europeu, Presidente ucraniano vai participar presencialmente na cimeira das economias avançadas do globo em Hiroxima (Japão). Esta sexta-feira está em Jeddah (Arábia Saudita).

A mais recente digressão internacional do Presidente da Ucrânia em busca de apoios (e armamento) para o conflito iniciado há mais de um ano com invasão russa do seu país inclui o Japão e a Arábia Saudita.

Depois das visitas a França, Itália, Alemanha e Reino Unido entre o final da semana passada e o início desta – onde recebeu novas promessas de armas e de outro tipo de equipamento militar – Volodymyr Zelensky vai participar presencialmente na cimeira do G7, que arrancou esta sexta-feira e que se prolonga até domingo, na cidade japonesa de Hiroxima.

“Há questões muito importantes que vão ser decididas [na cimeira]. E é por isso que a presença física do nosso Presidente é absolutamente importante para defender os nossos interesses, para explicar e para fazer propostas e argumentos claros sobre aquilo que está a acontecer no território do nosso país”, afirmou o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksi Danilov, citado pela BBC.

Antes do encontro com os chefes dos Governos do grupo das economias mais avançadas do globo no Japão, previsto para o último dia da cimeira, o Presidente ucraniano fez uma escala-surpresa, esta sexta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita, onde decorre o encontro de líderes da Liga Árabe.

Se no caso do G7, que inclui países como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, a Alemanha, França ou o Canadá, assim como a União Europeia, Zelensky não terá grandes problemas em mobilizar os participantes para a sua causa – até pela promessa de novas sanções e pela condenação unânime dos seus membros, reforçada num comunicado, da “guerra de agressão ilegal, injustificável e não-provocada da Rússia contra a Ucrânia” –, a passagem pelo território saudita representa um desafio maior.

Tal como a grande maioria dos países do Médio Oriente, muitos dos Estados-membros da Liga Árabe – que incluem o Egipto, a Jordânia, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, Marrocos ou a (recém-admitida) Síria – têm optado por uma posição neutral em relação a um conflito que vêem como europeu.

O facto de os países árabes receberem Zelensky numa cimeira de natureza regional pode ser visto como uma pequena vitória diplomática para a Ucrânia, mas dificilmente haverá grandes movimentações ou decisões da Liga no sentido de um reforço da legitimidade da posição de Kiev na guerra, em detrimento de Moscovo.

Certo é que o Presidente ucraniano também se vai encontrar com o príncipe herdeiro saudita e líder de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

A mesma situação da Liga Árabe também se pode aplicar nas reuniões bilaterais que o Presidente ucraniano pretende ter em Hiroxima. Para além, dos membros do G7, há outros chefes de Governo convidados, nomeadamente da Índia, do Brasil ou da Indonésia, com os quais Zelensky tentará reunir a todo o custo, disse uma fonte ligada ao Governo ucraniano à Reuters.

Um possível encontro com Lula da Silva aconteceria algumas semanas depois de o Presidente brasileiro ter atribuído responsabilidades equivalentes no conflito na Ucrânia a Zelensky e a Vladimir Putin e criticado a posição dos EUA, aquando de uma visita à China, e de ter recebido o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, em Brasília.

Já uma reunião com Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, teria especial relevância pelo facto de o Governo indiano, a par do chinês, também optar por manter uma posição ambígua em relação à guerra – que talvez se explique pelo facto de a Rússia ser o seu principal fornecedor de armamento e de os dois países terem intensificado nos últimos anos a cooperação energética.

Todas estas movimentações diplomáticas têm lugar poucos dias depois da visita do representante especial da China para os Assuntos Euro-asiáticos a Kiev, naquela que foi a primeira passagem de um membro de relevo do Governo chinês pelo território invadido pela Rússia.