Xi responde à “mentalidade obsoleta de Guerra Fria” do G7 com cimeira de “revitalização” da Ásia Central

Com o Ocidente e seus aliados reunidos no Japão, China anuncia “novo paradigma” na cooperação energética e securitária regional em cimeira com líderes de cinco antigas repúblicas soviéticas em Xi’an.

Os olhos de uma boa parte do mundo estão fixados em Hiroxima, no Japão, onde os chefes de Governo dos países que compõem o G7 estão reunidos e unidos, numa só voz, na condenação da invasão russa da Ucrânia. Mas há uma outra cimeira em curso no continente asiático, cujas implicações securitárias, económicas e geopolíticas são igualmente relevantes no quadro da política de alianças que se tem vindo a construir e a acelerar com o prolongamento do conflito no território ucraniano.