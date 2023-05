Escola António Arroio fechada em protesto pelo clima: “Menos conversa, mais acção”

"Não sei onde estás a ir, mas para as aulas não é de certeza", avisou um aluno para a colega que passava à esquina da Escola Artística António Arroio, em Lisboa. Na manhã desta terça-feira, os alunos do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!" impediram a abertura dos portões da escola, levando a direcção a suspender as aulas. A António Arroio está entre cerca de uma dezena de escolas e faculdades que neste dia 2 de Maio fazem ocupações pelo clima em Portugal, juntando-se a estudantes por todo o mundo.

Na António Arroio, pouco antes das 9h, quase uma centena de alunos se junta à volta do grupo que organiza a ocupação, de megafone na mão e cartazes colados ao longo de todo muro da escola. Cerca das 10h, permanecem cerca de 30 estudantes, o núcleo duro da ocupação, satisfeitos com a vitória do dia. "Vamos só continuar a gritar a plenos pulmões até nos ouvirem, até o dia acabar. E amanhã é um novo dia", garante Leonor Pêra, uma das porta-vozes da ocupação.

Na Escola Secundária Luís de Camões, também em Lisboa, os alunos abriram as hostes às 10h30, com um desfile de batucada a circular pelo pátio e a parar à porta da entrada da escola. Para já são também cerca de 30 alunos, que esperam que vários colegas se juntem, à semelhança das ocupações de Novembro.

Desta vez, têm uma programação completa, com palestras, momentos de convívio e até concertos. Se antes os estudantes queriam confrontar o Governo, agora têm outros planos: "O objectivo é trazer pessoas para a nossa luta, para a nossa causa", explica Clara Pestana, de 17 anos.

Foto Escola Secundária Camões, em Lisboa Maria Abranches

Os alunos de várias escolas do país estão em protesto pelo clima, pedindo o fim dos combustíveis fósseis em Portugal até 2030 e 100% de energia 100% renovável até 2025. Esta “Primavera das Ocupas” começou com a “ocupação” de uma escola e duas faculdades e manifestações de apoio em várias outras, mas prevê-se que o seu ponto alto seja agora a 2 de Maio. Em Portugal, os estudantes garantem que só abandonam o protesto quando juntarem 1500 pessoas comprometidas em participar numa acção de protesto no porto de Sines, a 13 de Maio.