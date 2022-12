Activistas climáticos detidos na FLUL foram condenados a pagar 295 euros de multa

Jovens foram condenados esta sexta-feira pelo crime de desobediência civil na última sessão do julgamento no Campus de Justiça de Lisboa. Os estudantes ainda não disseram se vão recorrer da decisão.

Os quatro estudantes que foram detidos durante a ocupação climática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa foram condenados pelo crime de desobediência civil com uma multa de 295 euros, de acordo com a sentença do juiz, dado na última sessão do julgamento, esta sexta-feira, no Campus de Justiça de Lisboa.

Em causa estão os quatro estudantes que foram detidos quando estavam em protesto pelo clima na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). Depois de terem sido ouvidos pelo Ministério Público a 14 de Novembro, os alunos recusaram a suspensão provisória do processo e escolheram ir a julgamento, para que o caso não fosse “silenciado”.

Durante o julgamento, os estudantes explicaram que dormiram na faculdade e que os únicos pedidos que lhes tinham sido feitos eram: que não perturbassem as aulas, que não danificassem o espaço e que não incomodassem as funcionárias da limpeza. Os alunos dizem que cumpriram – ainda que pudesse ter havido algum ruído durante as aulas – e que as ocupações foram feitas de forma pacífica. Não saíram porque sentiam que as suas reivindicações não estavam a ser ouvidas, explicaram.

Já os agentes da PSP ouvidos durante o julgamento relataram que estiveram em diálogo com os estudantes ao longo da tarde de dia 11 de Novembro e que os alunos teriam de sair da faculdade porque o estabelecimento iria encerrar, disseram – mas os alunos “não acataram essa ordem”. Colaram-se ao chão e ligaram-se entre eles com tubos. Acabaram por ser detidos.

Na noite de quinta para sexta-feira (na véspera da sentença), cerca de 40 activistas climáticos estiveram concentrados na Faculdade de Letras de Lisboa em solidariedade com as colegas julgadas por desobediência civil.

Foto Os alunos que estiveram a manifestar-se na FLUL na noite de quinta-feira em solidariedade com os activistas que estão a ser julgados DR

Protestos dos alunos pelo clima

As ocupações de estudantes no mês de Novembro aconteceram em Lisboa: os alunos ficaram a dormir e chegaram a bloquear entradas durante mais de uma semana na escola artística António Arroio, na Escola Secundária de Camões (mais conhecida por Liceu Camões), na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, no Instituto Superior Técnico (IST), na Faculdade de Letras e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

As principais reivindicações dos estudantes eram a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o fim dos combustíveis fósseis até 2030. Os protestos coincidiram com a Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP27).

Na segunda sessão do julgamento de estudantes que, pelo clima, ocuparam a Faculdade de Letras, ouviram-se críticas ao director da faculdade. A última pergunta feita em tribunal aos quatro estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), no caso da ocupação contra os combustíveis fósseis, foi se aceitavam fazer trabalho a favor da comunidade? “Nemo, Artur, Ana e Mateus – não têm medo do banco dos réus”, clamava nesta sexta-feira à tarde um pequeno grupo de manifestantes à porta do edifício F do Campus de Justiça de Lisboa, em apoio ao quarteto que tinha acabado de sair do edifício. Aparentemente, os quatro jovens também não têm medo do trabalho comunitário, segundo o que responderam ao juiz.

Foi por um motivo honroso: o fim ao fóssil, a defesa da justiça climática André Studer Ferreira, advogado de defesa dos activistas

Depois, foram proferidas as posições finais do Ministério Público, que argumentou ter ficado provado a existência de um acto de desobediência à ordem de dispersão à reunião pública, pedindo uma multa. E da defesa, que pediu a absolvição dos quatro jovens.

“Foi por um motivo honroso: o fim ao fóssil, a defesa da justiça climática”, argumentou durante a sessão André Studer Ferreira, advogado de defesa dos quatro arguidos, acrescentando que não houve legitimidade para a direcção da FLUL retirar os jovens já que não tinha ocorrido uma perturbação grave e efectiva à ordem e à tranquilidade pública. Ou seja, a resposta foi desproporcional. com Claudia Carvalho Silva